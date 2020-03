Mercoledì 11 marzo il Grande Fratello Vip è andato regolarmente in onda, ma è stata una puntata decisamente diversa rispetto alle altre. In diretta da Milano, senza pubblico e solo in studio con Pupo e dopo il discorso andato in onda a rete unificate del premier Giuseppe Conte sulle nuove misure per contenere il contagio da Coronavirus, Alfonso Signorini l’ha aperta con queste parole.

“Una puntata difficile. I vip sono blindati nella loro quotidianità che stride con il nostro dramma. Sono giorni duri – ha proseguito il conduttore -, stiamo combattendo una battaglia imprevista. Abbiamo a lungo riflettuto se essere qua. Abbiamo detto sì, per chi volesse sospendere il dramma di questi giorni solo per qualche ora. Qualche ora di leggerezza, per poi tornare all’informazione. Ci sembra anche giusto regalare qualche stacco, qualche momento di levità”. (Continua dopo la foto)





















Nel corso della 16esima puntata del GF Vip, oltre all’eliminazione di Asia Valente e il ripensamento di Fabio Testi che sembrava deciso a lasciare la Casa, Signorini ha mostrato il forte momento di sconforto che Fernanda Lessa ha avuto nei giorni scorsi per le critiche subite dopo alcuni atteggiamenti per i quali si è sentita ammonita come fosse una strega. Il conduttore ha mandato in onda le immagini e poi chiesto scusa alla modella brasiliana. (Continua dopo la foto)















Era stato proprio Signorini a criticare la Lessa per certe pratiche da lei utilizzate per scaricare tensione ed energie negative. Ma quando in diretta, dopo le immagini in cui piangeva disperata, Fernanda Lessa ha potuto prendere parola, non ha esitato a far valere le sue ragioni: “Io sono brasiliana, sono di parte indios, cattolica e questa è la mia fede, sono le cose in cui io credo e dopo quello che è stato detto io mi sono sentita accattata e diversa”. (Continua dopo foto e post)











“Non era questa la mia intenzione – è stata la replica di Alfonso Signorini, che si è quindi scusato con la modella brasiliana – Se ho detto qualcosa che ti ha ferito ti chiedo scusa. Certi tuoi atteggiamenti non mi sono piaciuti, ma non volevo ferirti. Rispettare la religione è importante. Qualche comportamento mi sconcerta”.

GF Vip, lite di fuoco tra le inquiline. Alfonso Signorini costretto a intervenire