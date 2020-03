L’emergenza coronavirus ha modificato profondamente le nostre vite. Le ha sconvolte, scombussolate, ci ha fatto perdere la quotidianità che tanto ci rassicurava. E ci ha imposto un grosso sforzo, uno sforzo in nome di un futuro migliore. È dura non uscire di casa. È dura stare tutto il giorno a cercare qualcosa da far fare ai bambini. È dura concludere una settimana di lavoro sapendo che non si potrà andare a fare un aperitivo o una cena fuori. È dura. Ma non abbiamo scelta.

È dura anche perché i nostri programmi preferiti, pian piano, non stanno andando più in onda. Le Iene, La Corrida, Quarta Repubblica sono già state sospese. E ora è il turno di due trasmissioni amatissime: La Prova del cuoco e Vieni da me. Cosa? Esatto. Stefano Coletta, nuovo direttore di RaiUno ha comunicato il cambio di palinsesto che partirà da venerdì 13 marzo 2020. E cosa andrà in onda al loro posto?





















Al posto de La Prova del cuoco ci sarà Storie Italiane che si prolungherà dalle 10.00 alle 13.20, dunque a ridosso dell'inizio del tg delle 13.00. Vieni da me, invece, a partire da lunedì 16 marzo, sarà sostituito da La vita in diretta che inizierà alle 14.00 e terminerà alle 15.40 nella prima parte e proseguirà con la seconda parte fino alle 18.40. Per il resto sono previsti altri cambi? Per ora continuano ad andare in onda I soliti ignoti.















Amadeus sarà al timone del game show fino a sabato 14, poi andranno in onda le repliche. Succederà lo stesso con l'Eredità che concluderà le nuove puntate già registrare il 22 marzo, per poi proseguire in replica. SI tratta di programmi che prevedono la presenza di varie persone in studio e non è assolutamente il caso che si vada avanti. È sospesa anche la trasmissione di Bruno Vespa Porta a Porta e quella di Gigi Marzullo.









Da venerdì 13 marzo, inoltre, saranno sospese le registrazioni di Buongiorno benessere. Stefano Coletta ha anche comunicato un cambio di studio per A ruota libera, che sarà non più registrato a Tv3. Ha detto inoltre che non si svolgeranno le prove per Uno mattina in famiglia e Italia Sì. Il Covid-19 ci ha portato uno stravolgimento dietro l’altro e anche la tv deve adeguarsi alle disposizioni ministeriali.

“Il coronavirus è come un terremoto, ogni giorno una scossa”