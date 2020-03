Tra Licia e Antonella c’è sempre stato un rapporto fatto di alti e bassi, ma questa volta sembra che tra le due inquiline qualcosa si sia rotto definitivamente. Alfonso mostra agli inquilini la lite avvenuta nella notte tra le due e nello scontro non sono di certo mancate delle parole forti.

Ma Licia ha passato anche dei momenti di tristezza quando si è sentita un po' messa da parte dal gruppo delle ragazze tanto da cedere a un momento di sfogo in Confessionale. Paola, nel vedere la clip, ammette: "A me dispiace che sei stata così male per una cosa così, ma noi scherzavamo tra di noi, non puoi reagire così". "Per quanto riguarda Adriana le vorrei dire che quando parla degli effetti delle nostre parole mi riferisco proprio a questo. – ha detto Licia in puntata – Non sono andata da Fernanda a raccontare un episodio, stavamo parlando, ci stavamo raccontando reciprocamente".





















Paola Di Benedetto ha tenuto a precisare che si trattava di uno scherzo, ma Licia ha risposto alzando i toni: "Si parla di scherzo e gioco, ma il mio sentire conta qualcosa sì o no?". A questo punto Alfonso Signorini è intervenuto dicendo di aver trovato la sua reazione esagerata, ma l'attrice ha risposto: "Non è l'episodio. Io arrivo a questo episodio da una settimana difficile. Nella puntata precedente io sono rimasta destabilizzata dal suo racconto".















“Ho perso un figlio e mi è bastato un ricordo di Adriana per mandare in frantumi una settimana. – ha spiegato la Nunez – Quell’episodio che può essere uno scherzo indubbiamente, a me ha ferito. Io lo vivo come un’offesa. Mi sono sentita derisa”.

"Tu non stavi scherzando su una tua amica. – ha detto Licia ad Adriana – Sai bene che con Antonella non comunicavo più da nove giorni perché mi ha minacciata". Lo scontro si accende quando Antonella prende la parola e Alfonso deve intervenire per alleggerire i toni.









“Qui si sta raggiungendo la follia assoluta. Quale donna non ha avuto la disgrazia di perdere un figlio? Io non espongo la mia vita…”, ha detto la Elia. “Stai continuando a offendere, ma come ti permetti? Vergognati – ha detto Licia – Tu sei riluttante per le cose che stai dicendo, fai venire la nausea”. Alfonso e Pupo hanno cercato di mettere pace tra le due senza riuscirci.