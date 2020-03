Pessime notizie per il programma ‘Detto Fatto’, condotto da Bianca Guaccero. Ed ancora una volta è l’epidemia da coronavirus a creare problemi. Infatti, dopo l’assenza della padrona di casa perché affetta da gastroenterite ora è giunta una bruttissima news: le registrazioni della trasmissione sono ufficialmente bloccate perché una truccatrice ha contratto il virus ed è dunque risultata positiva al test. Inevitabile quindi arrivare alla decisione di sospendere il tutto per evitare contagi.

A rivelare in anteprima il tutto è il sito 'Dagospia', che ha riferito anche della chiusura del centro di produzione. "Le registrazioni di 'Detto Fatto' sono state interrotte e allo staff è stato impedito di uscire dal centro di produzione che molto probabilmente verrà chiuso per 14 giorni". Una doccia fredda per la Rai, che dovrà necessariamente programmare altro in futuro visto che non vedremo la trasmissione sicuramente per un periodo di tempo non limitato.





















Tutti coloro che sono entrati in contatto con la truccatrice dovranno restare in quarantena per circa due settimane. La speranza ovviamente è che non abbia infettato altri colleghi di lavoro o persone a lei vicine. Proprio oggi, mercoledì 11 marzo, 'Detto Fatto' era andato in onda senza la Guaccero ed aveva parlato a lungo di tutti i consigli al fine di combattere il coronavirus. Successivamente si era dato spazio alla diretta della Camera dei Deputati per tutti gli aggiornamenti.























Nessuno del cast del programma Rai ha voluto rilasciare commenti ufficiali sulla vicenda, ma è evidente che Bianca e Jonathan Kashanian saranno rimasti molto dispiaciuti. Proprio stamane la presentatrice televisiva aveva criticato tutti smentendo categoricamente di avere il coronavirus. E l'uomo, quasi per ironia della sorte, aveva deciso di fare una storia poco prima di andare in diretta in compagnia delle sue truccatrici ironizzando sulle mascherine che indossavano.

Entrando nei dettagli aveva affermato: “Miss Keta levate”. Ovviamente lo scherzo e le battute erano precedenti alla notizia che avrà indubbiamente lasciato sgomenti tutti. E Bianca aveva dichiarato: “Visto che come credevo si sarebbe creato il caso e visto che all’ignoranza non c’è mai fine, ritorno a ripetervi che in giro ci sono anche i comuni virus come la gastroenterite che è quella che ho avuto io, non ho il coronavirus altrimenti lo avrei dichiarato apertamente”.

