Sossio Aruta si è subito distinto nella Casa del Grande Fratello Vip. Entrato al reality di Canale 5 per ultimo, insieme a Valeria Marini, si è presto integrato ma ha anche fatto parlare per certe esternazioni e gesti. Come quello, super romantico, per la compagna e mamma di sua figlia Bianca.

L'ex calciatore ed ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island Vip ha voluto fare gli auguri di buon anniversario a Ursula Bennardo 'scrivendo' coi bicchieri una dedica sul prato del giardino. E lei si è commossa fino alle lacrime vedendo la dedica in tv. Poi la rivelazione hot di Sossio agli altri inquilini. Ha ricordato così il suo primo gol in serie B con il Pescara: "Il primo gol in Serie B Pescara – Padova 4 a 1 ho fatto sesso tutta la settimana con donne diverse…L'ho fatto pure la domenica".





















Antonio Zequila in particolar modo ha strabuzzato gli occhi di fronte a quel retroscena hot. E detto di avere dubbi in proposito ma Aruta ha subito bloccato le sue perplessità: "È tutto scritto nel mio libro, Yo soy un pajaro", gli ha risposto Aruta sorridendo. Nelle ultime ore, poi, Sossio ha perso le staffe in Casa. Tornato da un bagno in piscina, all'ora di cena ha avuto una brutta sorpresa.















Arrivato in cucina mentre gli altri compagni stavano già cenando, l'ex cavaliere di Uomini e Donne si è reso conto che, in realtà, il suo piatto non c'era sul tavolo. Il cibo rimasto era in padella. E lui, ferito per quel gesto, ha sbottato: "A me sembra più la pasta che è avanzata che non vi andava più, ma non è un problema sono capace e posso cucinarmi da solo".











Quindi Sossio ha deciso di buttare la pasta avanzata e di prepararsi un piatto nuovo. Adriana Volpe ha provato a placare la sua ira spiegandogli come sia difficile badare a tante persone al momento dei pasti, dato che ognuno ha i suoi tempi. Valeria Marini, invece, gli ha detto che la pasta era stata davvero conservata per lui e quindi non era una rimanenza. Ma Sossio c’è rimasto davvero male: “Dico solamente che ho visto maggiore accortezza verso altri, domani torno a scherzare con tutti ma ora mi sentivo di dire la mia, per me qua ci sono figli e figliastri”.

