Come tante altre trasmissioni, per l’emergenza coronavirus anche Uomini e Donne si è dovuto adattare. Per la prima volta nella storia, il dating show di Maria De Filippi è andato in onda senza pubblico, con pochissime persone in studio e a distanza. Praticamente lo studio vuoto, con Gianni Sperti e Tina Cipollari lontani l’uno dall’altra, Barbara De Santi in collegamento e Maria seduta da sola sulle scale.

Sono le precauzioni basilari per contenere la diffusione del coronavirus che la stessa conduttrice ha elencato prima di aprire la puntata di oggi, mercoledì 11 marzo, dedicata al trono over. La De Filippi ha quindi ricordato i quattro comportamenti che tutti dovrebbero tenere bene a mente in questo momento così delicato. Ovvero: distanza sicurezza, evitare contatti fisici, non frequentare aeree affollate e lavare spesso le mani. (Continua dopo la foto)





















Ovviamente anche i classici balli in cui si cimentano i protagonisti del programma sono vietati: bisogna mantenere una distanza di sicurezza. Probabilmente anche al trono Classico verranno presi seri provvedimenti e per un po’ di tempo anche le esterne saranno bandite dalla trasmissione. Ma torniamo alla puntata di oggi, quando in apertura Maria De Filippi ha parlato di coronavirus e di regole da seguire. (Continua dopo la foto)















Prima di iniziare a parlare, Maria De Filippi ha chiesto a Tina Cipollari di rimanere seria e di contenersi. Lo ha anche ripetuto vedendo lo sguardo della Vamp non proprio rassicurante: “È un argomento serio, stai contenuta!”, le ha chiesto invitandola anche a non farla ridere. Ma niente. Quindi la padrona di casa è sbottata; “Sei una cretina proprio!”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram “Dobbiamo farlo tutti per la nostra salute” #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 11 Mar 2020 alle ore 6:51 PDT



Poi si è aperta regolarmente la puntata del trono over e alla sfilata sono rimasti tutti colpiti dalla bellezza di Veronica Ursida. La dama ha indossato un pigiama leggero e quando si è sbottonata la parte superiore ha definitivamente conquistato il parterre maschile. Ed è stato a quel punto che Tina ha fatto una confessione intima: “Io non dormo con il pigiama di pail perché soffro il caldo quindi metto cose molto leggere”.

“Ho dovuto farlo”. Coronavirus, Jonathan Kashanian lo spiega, con tristezza, a Detto Fatto