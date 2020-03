Vi abbiamo raccontato in un precedente articolo del momento di forte commozione vissuto da Caterina Balivo nella puntata di oggi, mercoledì 11 marzo, del programma televisivo Rai ‘Vieni da me’. La donna è scoppiata in lacrime dopo aver ascoltato il messaggio di Papa Francesco sul coronavirus ed ha affermato: “Facciamo tv, facciamo intrattenimento ma siamo persone, siamo in diretta”. Poi ha chiesto scusa per essersi asciugata le lacrime con le mani ed ha utilizzato un’amuchina ed un fazzoletto.

Entrando nello specifico della trasmissione, è stata ospite Carmen Di Pietro, protagonista insieme a suo figlio Alessandro. Lei ha dato vita ad una puntata elettrizzante, con dichiarazioni e gesti destinati a far parlare a lungo. Innanzitutto si è soffermata sulla sua vita privata, rivelando un dettaglio clamoroso e molto intimo. Poi ha lasciato di stucco la padrona di casa con un comportamento poco consono, anche se Carmen ha precisato di non avercela con Caterina. (Continua dopo la foto)





















“Sono casta da anni…”, ha confessato la Di Pietro davanti a milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo. E successivamente ha aggiunto: “Non posso dire che ieri sono uscita con un ragazzo perché direi una bugia…”. E la Balivo ha prontamente risposto in modo ironico: “Anche perché non si può uscire”. Ed ecco arrivare il momento che ha sorpreso sia la presentatrice televisiva che le persone da casa. Tutto è successo dopo aver parlato del suo adorato figlio. (Continua dopo la foto)























La showgirl ed ex modella originaria di Potenza ha confidato che chiede spesso ad Alessandro di girarle dei video che poi sono postati sui social network: “Anche perché un videomaker costa…”. Carmen ha dato quindi vita al gesto dell’ombrello ed è stata rimproverata dalla Balivo, che ha detto: “Perché lo hai fatto?”. La Di Pietro ha provato in tutti i modi a giustificare il suo atteggiamento, anche se la conduttrice televisiva è apparsa estremamente infastidita. (Continua dopo la foto)

La showgirl lucana ha concluso il suo intervento affermando: “Ma non era rivolto a te, era per dire che per avere un videomaker ci vogliono i soldi”. Nonostante la rabbia di Caterina Balivo, in rete in molti sono rimasti entusiasti della reazione di Carmen Di Pietro. Tra i tanti commenti ne è spuntato uno che ha sintetizzato tutti gli altri: “La vogliamo ospite fissa”. L’anno scorso lei è stata ospite de ‘La prova del cuoco’ su Rai 1 e caposquadra nella terza puntata di ‘Ciao Darwin 8’ su Canale 5.

“Siamo in diretta…”. Ma Caterina Balivo non resiste e scoppia a piangere. Poi il gesto che non doveva fare