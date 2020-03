L’Italia non sta attraversando un periodo semplice, anzi forse è il momento più complicato da tempo immemore. I giorni che trascorrono sono molto difficili a causa dell’epidemia da coronavirus anche per la conduttrice televisiva Caterina Balivo, che nella puntata odierna di ‘Vieni da me’ non è riuscita a trattenere le sue emozioni ed è scoppiata completamente in lacrime. La donna ha paura non soltanto per se stessa, ma anche per i suoi familiari e per dovere è costretta a portare avanti quotidianamente il programma.

Già in altre occasioni la bellissima e bravissima presentatrice tv l'avevamo vista piangere, ma oggi abbiamo potuto osservare una fragilità incredibile da parte di Caterina. Dopo aver precisato in diretta che un fantastico messaggio che circolava in rete non appartenesse a Papa Francesco, bensì ad una ragazza di 23 anni originaria di Capri, la Balivo ha poi potuto ascoltare le vere parole proferite da Bergoglio. Ed è proprio per questa ragione che le lacrime sono scese giù.





















Questo quanto affermato dal Pontefice durante l'udienza generale del mercoledì: "Incoraggio tutti ad affrontare ogni situazione, anche la più difficile, con fortezza, responsabilità e speranza. Possiate vivere questo tempo quaresimale con lo sguardo fisso su Gesù che ha sofferto ed è risorto, ricevendo dal suo Spirito consolazione e mitezza". Queste affermazioni del Santo Padre hanno quindi fatto commuovere moltissimo la conduttrice di 'Vieni da me'.























Dopo essersi girata di spalle, ha tentato in tutti i modi di non piangere ma non ce l'ha fatta. Ed ha confessato: "Facciamo tv, facciamo intrattenimento ma siamo persone, siamo in diretta". Tutti i telespettatori da casa hanno compreso la sua reazione, visto che è lo stesso stato d'animo di tutti gli italiani. Vorrebbe tanto poter trascorrere questi giorni insieme alla sua famiglia. Successivamente ha anche chiesto scusa per aver commesso involontariamente un gesto sbagliato.

C’è chi l’ha rimproverata per essersi asciugata le lacrime con le mani, allora ha deciso di chiedere di utilizzare immediatamente l’amuchina per disinfettarsele ed un fazzoletto. A quel punto si è scusata con tutti gli italiani da casa e le lacrime sono andate via. Poco dopo sono entrati in studio Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro. Vedremo nelle prossime puntate in che modo affronterà la conduzione di ‘Vieni da me’.

