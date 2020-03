Nel corso dell’edizione del Tg1 delle 20 di martedì sera Francesco Giorgino ha intervistato la dottoressa Francesca Mangiatordi, medico all’ospedale di Cremona e autrice della foto dell’infermiera che, stremata dopo un turno massacrante, cerca di riposare su una scrivania. Lo scatto è diventato presto virale, un simbolo dell’attuale emergenza sanitaria in Italia per via del coronavirus. Impossibile, poi, restare imperturbabili di fronte al racconto del medico.

Anche per il giornalista e conduttore del Tg che, infatti, dopo aver ascoltato le sue dichiarazioni, in diretta ha ammesso di essersi emozionato. "È stato un momento di tregua… Dopo 10 ore Elena aveva le lacrime agli occhi, si è poggiata un attimo, è stato un attimo di tenerezza, volevo abbracciarla. Fermare quel momento è stato quasi una necessità", ha detto al Tg1 la dottoressa spiegando come sia nata quella fotografia.





















La dottoressa Francesca Mangiatordi ha poi raccontato di come nelle ultime ore stia osservando che l'età dei contagiati dal Coronavirus si sia abbassata: "Vediamo diverse polmoniti in soggetti giovani (…) Quello che mi ha provato oggi è stato intubare un ragazzo di 23 anni. Un ragazzo di 23 anni con una polmonite bruttissima, un quadro respiratorio pessimo, che ha richiesto di essere intubato".















Alla fine, l'appello accorato del medico: "Noi siamo allo stremo delle forze, sia fisiche che mentali. Aiutateci, perché gli ospedali ormai sono saturi, non abbiamo modo di rispondere a tutte queste necessità, siamo in una situazione di maxi emergenza ed estrema necessità. Quindi aiutateci, restate in casa, cercate di proteggervi e di evitare di diffondere ulteriormente questo virus perché altrimenti la situazione arriverà al collasso, se non già lo è".









“Aiutateci, siamo allo stremo”. Al Tg1 l’appello di Francesca Mangiatordi, medico dell’ospedale di Cremona e autrice dello scatto diventato simbolo della lotta a #COVID2019 pic.twitter.com/QdzekraC1O — Tg1 (@Tg1Raiofficial) March 10, 2020

Oddio mi sono commossa insieme a Giorgino del #TG1, io posso stare a casa mentre c’è gente negli ospedali che si fa 60 ore di turno e tutte le forze di polizia e agenti che fanno turni straordinari per tutelare noi e io neanche li conosco. Vi voglio bene. — Arianna Bonardi 🎭 (@arianna_yt) March 10, 2020

Francesco Giorgino commosso in diretta dopo il collegamento con la dottoressa dell’ospedale di Cremona che chiede agli italiani di «aiutarli» proteggendosi con ogni mezzo #Tg1 #ItaliaZonaRossa #coronavirus — Mario Manca (@MarioManca) March 10, 2020



Come anticipato, Francesco Giorgino è rimasto particolarmente toccato dalle parole della dottoressa Mangiatordi, che ha quindi invitato a intervenire nuovamente nello speciale del tg ‘Italia – Tutti in Casa’, in onda al posto di Porta a Porta: “Ben disponibile. Finisco il turno, vado a casa e ci risentiamo”, ha risposto lei. “Scusate ma sono un po’ emozionato e commosso per questa testimonianza”, ha poi ammesso in tutta sincerità il conduttore alla fine del collegamento. E non è stato il solo a giudicare dalle reazioni social al video, condiviso sul profilo Twitter del Tg1.

