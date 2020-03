UeD e Pomeriggio 5, la clamorosa botta è arrivata. Ma c’è chi festeggia: “Non succedeva da Sanremo”

In piena emergenza coronavirus le abitudini degli italiani stanno cambiando. Lunedì 9 marzo il premier Giuseppe Conte ha firmato il decreto annunciato in serata ”misure più stringenti”, che tutti i cittadini devono rispettare, da nord a sud, per contrastare l’avanzata del coronavirus. “Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini”, ha detto Conte.

“Ma non abbiamo più tempo: c’è una crescita importante dei contagi e delle persone decedute. Quindi dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia e lo dobbiamo fare subito”. Il provvedimento è entrato in vigore il 10 marzo e prevede una stretta (divieto di assembramento in tutta Italia; spostamenti possibili solo per motivi di lavoro, necessità o salute – è prevista l’autocertificazione per gli spostamenti e ‘mentire è reato’ – la chiusura delle scuole fino al 3 aprile e lo stop a tutte le manifestazioni sportive) per evitare il diffondersi del Covid 19. (Continua a leggere dopo la foto)





















Il cambiamento è arrivato anche in televisione, dove abbiamo visto cancellati programmi e modificate delle misure all’interno degli studi. E cambiano anche gli ascolti. Come era successo durante il periodo del Festival di Sanremo, ”La vita in diretta” di Lorella Cuccarini e Alberto Matano ha vinto la sfida degli ascolti. Merito degli approfondimenti, i servizi e le interviste sull’emergenza coronavirus che l’Italia sta attraversando. La trasmissione è stata seguita da più di 3 milioni di telespettatori con il 18.60% di share, mentre Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso è arrivato al 16.08%. (Continua a leggere dopo la foto)















Brutte notizie anche per Uomini e Donne. Il Trono Over di Uomini e Donne è sempre un successo. Ogni puntata del dating show condotto da Maria De Filippi dedicato alle avventure sentimentali di Gemma Galgani&Co viene seguito da più di tre milioni di telespettatori con una media del 25% di share. Un vero record, capace di spazzare via il Trono Classico, che quest’anno non è mai riuscito a decollare. (Continua a leggere dopo la foto)









Martedì 10 marzo è proseguita la crisi nera del Trono Classico, dove siedono l’ex corteggiatrice Giovanna Abate, l’ex gieffino Daniele Dal Moro, Carlo Pietropoli e Sara Shaimi. La trasmissione è stata seguita da 2 milioni e mezzo e il 16%. Secondo alcune voci, proprio per la perdita di appeal alle vicende sentimentali dei giovani, Maria De Filippi avrebbe decido di dare sempre più spazio al Trono Over.

“Me ne vado”. Coronavirus, i concorrenti del GF Vip sempre più in ansia. E c’è chi pensa solo a tornare a casa