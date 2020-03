“Metti la mascherina!”. Coronavirus, a Mattino 5 l’ira di Federica Panicucci contro l’ospite

Ci vuole una gran pazienza questo periodo a discutere con alcune persone. Lo sa bene Federica Panicucci che a Mattino 5 torna a parlare di coronavirus, La conduttrice oggi ha dedicato la seconda parte della trasmissione proprio al dibattito sull’epidemia, cercando di sensibilizzare il pubblico a stare a casa, seguendo le direttive governative. Paolo Brosio in collegamento è stato spronato dalla conduttrice a mettere la mascherina e non tenerla in mano. “L’ho messa fino ad ora visto che sono in una stanza di nove metri per nove”.

Federica allora ha invitato Paolo Brosio a indossarla senza paura anche davanti alle telecamere: "Metti la mascherina Paolo! Puoi indossarla anche ora. Qui tutti hanno la mascherina, i cameraman e gli operatori. Io ospito solo tre persone in studio proprio per mantenere la distanza di sicurezza". Federica Panicucci ha invitato a riprendere le persone dietro le quinte a Mattino Cinque oggi, tutte rigorosamente a distanza di sicurezza e con la mascherina in viso.





















Dal canto suo Brosio ha sottolineato a Mattino 5 che l'errore degli italiani è stato continuare a spostarsi nonostante l'emergenza coronavirus. "È stato uno sbaglio che si ripercuote in maniera drammatica oggi".















Ha detto così Paolo Brosio che è stato ripreso da Federica Panicucci. La conduttrice che lo aveva criticato anche ieri, ha ribadito che in questo momento le polemiche non servono e non sono costruttive. Sappiamo che è stato un problema enorme lo spostamento. Il presidente del consiglio ha chiuso l'Italia, penso che una risposta più importante di questa non ci sia. Basta! L'hai ribadito già ieri, andiamo oltre".











La Panicucci ha chiuso la trasmissione sottolineando la necessità di arginare il coronavirus evitando assembramenti. La conduttrice ha imposto anche a un suo inviato a Milano di indossare la mascherina e ha poi ribadito: "L'unica medicina che abbiamo contro il coronavirus è stare a casa". Come darle torto.

