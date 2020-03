“Non ti vergogni?”. UeD, caos in studio per Daniele Dal Moro. Quel gesto durante l’esterna fa infuriare

Daniele Dal Moro è sicuramente un tronista diverso da quelli che, finora, sono stati i protagonisti del trono classico di Uomini e Donne al punto da sottoporre le proprie corteggiatrici a prove diverse. La scorsa settimana ha sottoposto le giovani a una cena di sushi. Il giovane ha detto che si trattava solo si un’occasione per stare insieme e non stare seduti su una panchina, ma già in quell’occasione le critiche non erano mancate.

“Di una donna vedo anche come mangia”, aveva detto il giovane scatenando le ire degli altri due corteggiatori: Giovanna Abate e Carlo Pietropoli. In questa occasione è stata Angelica a mostrargli le sue doti da casalinga. Il tronista veronese, in esterna, ha chiesto alla corteggiatrice di dimostrargli se sia in grado di prendersi cura di una casa. Nel corso della puntata sono stati mandati in onda altri casting e una delle corteggiatrici si è mostrata molto infastidita da questo modo di fare del ragazzo. (Continua a leggere dopo la foto)





















“Tratti le ragazze come se fossero soldatini. Le vuoi impostate come vuoi tu!”,ha detto. “Sei molto presuntuoso, egocentrico… devi scendere dal piedistallo – così ha continuato –! Ieri anzitutto è stato irrispettosissimo fare un colloquio come se tu stessi decidendo chi deve lavorare per te!”. Quando la redazione gli ha dato la possibilità di conoscere le possibili corteggiatrici prima della puntata, Daniele Dal Moro ha organizzato dei veri e propri colloqui. (Continua a leggere dopo la foto)















Oltre alle classiche domande, però, l’ex gieffino ha anche chiesto alle ragazze di età, altezza e peso delle ragazze. Una delle giovani si è seduta e quando ha detto di pesare 85 chili per un’altezza di 1 metro e settantacinque il tronista si è mostrato perplesso e ha detto alla ragazza di pesarsi. Dalla reazione della ragazza, molto in imbarazzo quando si trovava sulla bilancia, si è capito che il peso non era quello detto a Daniele. La corteggiatrice non si aspettava di vedere quel numero sulla bilancia e il suo imbarazzo è stato visibile a tutti. (Continua a leggere dopo la foto)









Anche tra Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro sono volate scintille e paroloni. I due tronisti si sono insultati a vicenda per le rispettive critiche fatte e ricevute. Daniele Dal Moro, seccato di essere continuamente interrotto e attaccato, ha cercato di giustificarsi, dicendo che si è trattato di un modo diverso per conoscere meglio le ragazze e non per metterle a disagio.

“Un fratellino!”. Papà bis, un altro fiocco azzurro! L’annuncio del vip arriva con un dolcissimo video