“Certe voci…”. GF Vip, Licia Nunez crolla in confessionale. Crisi davanti alle telecamere

Il malinteso sull’imitazione di Adriana di ieri continua ad animare i discorsi in Casa. In zona beauty Sara e Licia si preparano alla giornata, il volto dell’attrice tradisce ancora nervosismo, la situazione di ieri l’ha destabilizzata e decide di aprirsi con Sara. “In una condizione come la mia, dove non c’è serenità non dovete scherzare” dice prima di spiegare come i rapporti con Antonella e Adriana si siano raffreddati negli ultimi giorni tanto da percepire il gesto della showgirl come una mancanza di rispetto, un modo di schernire la compagna d’avventura poco corretto da parte sua.

"Questa è la mia posizione" afferma l'attrice prima di proseguire "mi sentivo talmente fragile che non avevo voglia di confrontarmi" dice spiegando perché non abbia scelto si affrontare immediatamente la situazione con Adriana ma di chiudersi nel suo silenzio.





















Sara la ascolta senza interromperla "la situazione bisogna vederla anche da altri punti di vista" conclude l'attrice che ribadisce di aver interpretato il gesto di Adriana in modo poco carino e di averne sofferto. La situazione fa ipotizzare all'attrice anche la possibilità di adottare misure drastiche "a questo punto io prendo e me ne vado da quella stanza" confida alla compagna d'avventura, condividere il letto con Antonella e in generale la stanza con le compagne d'avventura non è per lei più sostenibile.















"Sono stanca di sentire certe voci, di vivere certe dinamiche che non mi appartengono. Antonella, Adriana e Paola che si divertono a commentare cose che a me non fanno per niente ridere", ha dichiarato la gieffina in lacrime durante il confessionale. Adriana si è confrontata con le altre due concorrenti criticando la scelta di Licia: "Lo trovo subdolo, preferisco le persone dirette. Ma poi che male c'è?".









“È turbata, non sta bene, non è in se, ci siamo prese in giro noi. Non si parla di iena, si parla di serpente a sonagli. Lei origlia, le persone escono fuori con il tempo. Il suo è un percorso studiato tutto a tavolino – ha detto Antonella Elia – Sono entusiasta, lei è vittima della cattiveria, si è levata dai piedi”.

