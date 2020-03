Mentre in Italia la questione coronavirus si fa sempre più preoccupante, nella casa del Grande Fratello Vip sanno a malapena ciò che sta succedendo. I vip chiusi nella casa ormai da settimane stanno faticando sempre di più ad andare avanti. Le liti sono continue e le tensioni alle stelle. Ma se sapessero cosa succede fuori dalla casa, forse farebbero meno sceneggiate. Tra le concorrenti del Grande Fratello Vip che sta facendo parlare di più c’è Valeria Marini che, da quando è entrata, non ha mai smesso di litigare con Antonella Elia.

Le due non possono sopportarsi e se ne dicono di tutti i colori. Sono arrivate persino alle mani e sembra che sia impossibile che trovino un punto di accordo. A proposito di Valeria Marini c’è qualcuno, fuori della casa, che ha deciso di parlare di lei. Si tratta di Francesca Cipriani che è rimasta profondamente delusa dal comportamento della showgirl sarda. Perché? Continua a leggere dopo la foto





















Intervistata da Nuovo Tv, Francesca Cipriani, la bombastica opinionista di Barbara D’Urso, ha detto la sua su Valeria Marini. Se un tempo la amava follemente, ora quel mito le è crollato. Ma perché? Che ha fatto di male la Marini? Francesca Cipriani si è legata al dito un fatto: Valeria Marini si è rifiutata di fare una foto con lei. C’era gente quando la Cipriani aveva chiesto alla Marini di fare una foto… Continua a leggere dopo la foto















Ma la Marini ha detto no. E la Cipriani ha fatto una brutta figura con i suoi amici. La Cipriani non ha mai dimenticato quello sgarbo. E ancora ci pensa. Si è trattato di un gesto che l’ha fatta soffrire e che le ha fatto cambiare opinione su Valeria Marini. A Nuovo Tv ha detto tutto ciò che pensa della Marini. Per esempio che alla sua età (53 anni) non dovrebbe competere con donne più giovani. “La sua competizione è squallida e di cattivo gusto!” ha detto la Cipriani. Continua a leggere dopo la foto











Secondo quanto raccontato dalla Cipriani, la Marini, qualche tempo fa, a un evento, sarebbe scesa dall’auto solo quando avrebbe vista lei andare via. “Questo è stato un momento molto imbarazzante” ha detto Francesca Cipriani. E pensare che per lei la Marini era un mito:“Non mi faccio perdere in giro, non mi interessa. Da bambina la guardavo sempre al Bagaglino e per me era la showgirl numero uno, ma ora il mito è crollato per sempre”. E riguardo le liti tra Valeria e Antonella Elia, la Cipriani ha le idee ben chiare: “Lei è entrata nella Casa proprio per creare tensione”.

