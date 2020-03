“Sto male”. GF Vip, la confessione di Paolo Ciavarro a Patrick: cosa sta succedendo

Povero Paolo Ciavarro che non riesce a dimenticare la meravigliosa Clizia Incorvaia. Quei baci in piscina, quelle notti di passione avvolti tra le coperte dei letti del Grande Fratello vip. Porpio qualche sera fa, il ragazzo, confessandosi con Patrick Pugliese ha raccontato qualcosa che ancora non aveva mai detto. I due hanno fatto una bella chiacchierata nel giardino della casa del Grande Fratello Vip. E in questa circostanza il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, Paolo, è tornato a parlare di Clizia Incorvaia.

Difatti il giovane ragazzo non ha fatto mistero di sentire tantissimo la mancanza della ragazza. Per tale ragione ha anche confessato al biondo inquilino vip quanto segue: “Poi penso che se dovessi mai arrivare fino in fondo…Altri 50 giorni…Mi sento male…Altri giorni senza Clizia è dura…Devo essere forte e basta…”. Naturalmente Patrick Pugliese ha subito cercato di consolarlo, consigliandogli di resistere anche e soprattutto per Clizia Incorvaia, la quale tiferà sicuramente per lui fuori dalla casa più spiata dagli italiani. (Continua a leggere dopo la foto)





















Paolo, sempre parlando a tu per tu con Patrick Pugliese della sua amata Clizia Incorvaia, ha anche svelato: “Comunque io e lei abbiamo vinto…Ho voglia di viverla…Mi manca tanto non c’è niente da fare…E’ inutile dire il contrario…Però è bello quello che sto provando…Io e lei abbiamo vinto…Abbiamo proprio vinto…”. (Continua a leggere dopo la foto)















Sembra chiaro che nonostante la distanza, il sentimento di Paolo Ciavarro del GF Vip nei confronti di Clizia Incorvaia non si è affatto affievolito, anzi. E chissà se una volta finito il reality show condotto da Alfonso Signorini questo loro amore durerà o meno. Ovviamente i tantissimi fan del Grande Fratello Vip fanno il tifo per loro. (Continua a leggere dopo la foto)











Little Ciavarro, la cui fidanzata gli ha fatto una bella dedica giorni fa, parlando ancora con Patrick, ha anche rivelato di sentire fortemente la mancanza sia di Andrea Montovoli che di Pago, con i quali si è confidato spesso e volentieri. Difatti il giovane concorrente del GF Vip non ha certo fatto mistero di considerarli degli ottimi amici, con i quali spera possa rimanere in contatto anche una volta finita questa esperienza.

