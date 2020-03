GF Vip, Adriana Volpe e Andrea Denver: cosa è successo dopo l’incontro col marito di lei

Da quando Adriana Volpe ha avuto la possibilità di comunicare con la sua famiglia al Grande Fratello Vip qualcosa è cambiata all’interno della Casa. Come è noto, nella puntata del reality andata in onda lunedì scorso, il marito della conduttrice, Roberto Parli, ha inviato una lettera alla moglie, consigliandole di cambiare atteggiamento.

Dopo quella lettera Parli, che nel frattempo è volato in Costa Rica insieme alla figlioletta Gisele, sui social è stato travolto dalle polemiche e dagli insulti tanto da essere stato costretto a scrivere una seconda lettera per spiegare le sue ragioni. Poi qualche giorno fa, per riassumere bene il quadro della situazione, Adriana Volpe ha potuto comunicare con il marito e la figlia “per motivi personali” e a partire da quel momento l’atteggiamento della presentatrice è profondamente cambiato nei confronti di Andrea Denver. (Continua dopo la foto)





















La presentatrice e il modello hanno instaurato subito un ottimo rapporto nella Casa. Sin dai primi giorni lui ha avuto mille accortezze nei confronti della bella Adriana e ha anche confessato che è lei la sua donna ideale. Il gossip, naturalmente, si è presto scatenato di fronte a tanta complicità. Ma come detto dopo l’incontro tra la Volpe e il marito i due ora sono sembrati molto distanti agli occhi dei telespettatori del GF Vip. (Continua dopo la foto)















Chi segue la diretta h24 della Casa su Mediaset Extra non ha potuto non notare la differenza di comportamento di Adriana Volpe con Andrea. Tutti quindi a chiedersi cosa sia successo tra lei e il marito durante il loro incontro. Nel frattempo, però, i tanti utenti a cui non è sfuggita la retromarcia della Volpe si sono scatenati su Twitter. (Continua dopo la foto e post)











“Adriana dà la buonanotte ai ragazzi in giardino, nel frattempo Denver si alza e va via ignorandola”, osserva uno spettatore. E un altro: “Vorrei che Adriana e Denver sapessero che noi, da fuori, li vogliamo insieme. Ho paura che Roby Parli le abbia detto che la gente da fuori la stia criticando”. La mattina scorsa, poi, Adriana si stava dirigendo verso le docce e Denver ha fatto una battuta che non è passata inosservata: “Adry, non ti ho mai vista fare la doccia!”. “Non sei credibile” è stato il commento ironico di un utente.

“Sto male”. GF Vip, la confessione di Paolo Ciavarro a Patrick: cosa sta succedendo