“Spero…”. Detto Fatto, Bianca Guaccero costretta a rinviare ancora il ritorno in studio per motivi di salute. Le sue condizioni

Bianca Guaccero, slitta il ritorno a ‘Detto Fatto’. La conduttrice era attesa per oggi in studio ma ha ftto sapere che non ci sarà. A dare la notizia è stata lei dal suoi profilo ufficiale. Stando all’ultimo post condiviso su Instagram, l’attrice non ha superato la brutta gastroenterite che l’ha colpita durante il weekend e non è chiaro quando riuscirà a fare rientro negli studi Rai di Milano dove va in diretta ogni giorno il factual show.

"Grazie per tutti i messaggi che mi avete scritto…oggi un pochino meglio. Spero di ritornare in settimana. Vi voglio bene", ha dichiarato Bianca Guaccero su Instagram. Da martedì 10 marzo e nei prossimi giorni, dunque, Detto Fatto resterà nelle mani di Elisa D'Ospina, Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Gianpaolo Gambi, che stanno portando avanti dalla scorsa settimana una conduzione corale. "Noi proviamo a distrarvi un paio di ore e a strapparvi qualche sorriso. L'appuntamento è come sempre alle 14 su Rai 2", ha scritto la d'Ospina sui social network.





















L'assenza di Bianca Guaccero si fa sentire a Detto Fatto. Gli ascolti tv della puntata di lunedì 9 marzo sono calati: non si è andato oltre i 793.000 spettatori e il 4.88% di share. L'emergenza sta costringendo le televisioni a rivedere i proprio palinsesti. Con un comunicato ufficiale, ieri Mediaset ha voluto informare tutti: "Per ampliare l'offerta alle famiglie italiane costrette a casa, da domani martedì 10 marzo 2020 Italia 1 rivoluziona la programmazione diurna con un palinsesto di alta qualità".















Cartoni animati dedicati ai bambini, fino alle 8,30, per poi seguire i documentari Planet Earth 2 – Meraviglie della natura. Alle 9,30 andrà in onda invece The Flash, per un totale di tre episodi e ovviamente non mancherà Studio Aperto e Studiosport. Alle 14 rimangono gli intramontabili I Simpson, per poi lanciarci nelle avventure di The Big Bang Theory.











L’orario pomeridiano rappresenta, forse, lo step più arduo da affrontare, anche perché è necessario provvedere ai gusti e alle esigenze di ogni età. Dalle ore 16 ci sarà un film al giorno in onda, adatti a tutta la famiglia, tra cui: Biancaneve e il cacciatore, La Bella e la Bestia, Paddington, Il gatto con gli stivali, Il piccolo principe, Tarzan, Shrek, tutta la saga. La programmazione rimane invariata dalle 18 in poi, ma come abbiamo avuto modo di apprendere, la tv potrà risultare un valido mezzo di distrazione. Come ben sappiamo, Mediaset trasmette il primo spot che si propone di contribuire a contenere il contagio da coronavirus.

