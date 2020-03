“So chi c’è dietro”. Coronavirus, Eleonora Briagliadori choc sull’epidemia. Assurdità senza limiti

Polemiche su Eleonora Brigliadori. Non sono piaciute le parole dell’attrice sull’emergenza Coronavirus. Non è la prima volta che Eleonora Brigliadori fa parlare di sé. Ma stavolta sembra davvero aver passato il segno. Dai giorni immediatamente successivi lo scoppio dell’emergenza, Eleonora Brigliadori si è data da fare, nelle sua visione e senza un’evidenza scientifica, per dimostrare dalla sua pagina social la falsità e l’inesistenza del virus, allertando i follower con video e rivelazioni.

Dalla sua pagina Facebbook infatti spiega, postando un video, che a ordire il tutto sarebbe stata l'America: "Che ci fosse l'America – scrive in una condivisione – dietro tutto questo, era già chiaro a molti di noi!!! le parole di questo ex agente americano non fanno che confermare il quadro geopolitico che Dobbiamo comprendere e superare difendendoci a tutti i costi…!!!".





















Poi ancora sul virus: "Mi viene da ridere a vedere video come questi… la più grande epidemia di questo tempo è la stupidità dell'uomo incapace di valutazione incapace di giudizio incapace di coraggio incapace di ricordare incapace di prendere decisioni incapace di vedere che ci stanno prendendo per il c*** Questa è la vera epidemia… e Purtroppo nonostante l'epidemia continuano a vivere a respirare e a mandare in giro cazzate.. da Questi deficienti siamo governati da questi deficienti siamo Curati o meglio ci hanno fatto ammalare di deficienza per sentirsi alla pari…".















A chi le oppone le persone in rianimazione, Eleonora Brigliadori risponde: "quelli in rianimazione si sarebbero ammalati anche con un buffo di vento e questa non è diversa dalle altre influenze Anzi è molto meno letale ogni anno l'umanità ha superato i contagi ci sono sempre stati non c'è niente di nuovo tranne la volontà di creare terrorismo e di mandare la gente fuori di testa come probabilmente ti trovi tu".











Dietro, secondo Eleonora Brigliadori, ci sarebbe terrorismo mediatico: “Il terrorismo ha un effetto e questo è quello che di cui hanno bisogno probabilmente quelli che sono diventati materialisti e si fidano ancora dei medici ma soprattutto respirano male nella vita sociale la polmonite viene alle persone che hanno indebolito la loro sfera morale Nel respiro”.

