Stando agli ultimi dati, resi noti nel corso della conferenza stampa della protezione civile nel tardo pomeriggio di lunedì 9 marzo, in Italia sono arrivati a 7.985 i malati per coronavirus, con un incremento di 1.598 persone rispetto alla giornata precedente. Sono invece 463, 97 in più di domenica, i morti legati al coronavirus in Italia.

Una situazione drammatica che ha portato il premier Giuseppe Conte ad annunciare in tarda serata e dalla sala stampa di palazzo Chigi il provvedimento ‘io sto a casa’ con “nuove misure più forti e stringenti” contro l’emergenza. “Tutta l’Italia sarà zona protetta, non ci sarà più una zona rossa… ora tutti dovranno rinunciare a qualcosa, il futuro dell’Italia è nelle nostre mani e queste mani, oggi più che mani, dovranno essere responsabili”. Conseguenze anche in tv, con palinsesti stravolti e dunque programmi sospesi. (Continua dopo la foto)





















Già nella giornata di lunedì, dunque prima dell’annuncio del premier, Mediaset aveva diramato un comunicato per rendere nota la sospensione di programmi di puro intrattenimento come Verissimo, Domenica Live e La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti. Altre trasmissioni come Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque, invece, saranno regolarmente in onda con temi sempre più legati alla cronaca e all’attualità. E il Grande Fratello Vip? (Continua dopo la foto)















La 16esima puntata del GF Vip di Alfonso Signorini è in programma mercoledì 11 marzo 2020 ma dalle ultime notizie trapelate ci sarà uno stravolgimento. Per la prima volta nella storia del reality, scrive il sito Trendit, il conduttore non sarà nello studio romano, che sarà chiuso, ma in uno milanese. Per evitare spostamenti da comune a comune, Mediaset ha deciso di collaborare con le direttive governative e spostare lo studio del GF Vip a Milano, dove risiede Signorini. (Continua dopo le foto)











Lo studio sarà quello di CR4 – La Repubblica delle Donne, lasciato libero da Piero Chiambretti dopo la sospensione momentanea del suo programma. Dunque mercoledì l’eliminato della serata non sarà accolto da Signorini in studio né tantomeno dai suoi opinionisti, che mercoledì sera non affiancheranno il conduttore. Pupo è infatti in Toscana, mentre Wanda Nara si trova a Parigi, dove ha condiviso anche l’hashtag #IoRestoACasa.

Coronavirus: “Miglioramenti entro il weekend se restiamo a casa”. Parla Gallera