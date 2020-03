Sossio Aruta si è subito integrato al Grande Fratello Vip. L’ex volto di Uomini e Donne e di Temptation Island Vip è entrato nella Casa come nuovo concorrente in diretta, insieme a Valeria Marini, e si è subito distinto per aver fatto alcuni spoiler agli inquilini.

Oltre ad aver parlato dell’emergenza Coronavirus in Italia, l’ex calciatore ha anche spifferato dettagli sulla serie B di calcio. Non è stato ‘punito’, ma subito richiamato dalla produzione che, probabilmente, gli avrà ricordato che è contro il regolamento parlare di cosa sta accadendo fuori la Casa più spiata d’Italia. Nei giorni scorsi, poi, il gesto romantico per la sua Ursula Bennardo, mamma della figlioletta Bianca che ha pochi mesi. Sossio ha voluto fare gli auguri di buon anniversario alla compagna ‘scrivendo’ coi bicchieri una dedica sul prato del giardino. (Continua dopo la foto)





















La scorsa notte, poi, Sossio Aruta ha fatto una rivelazione hot ad alcuni suoi compagni d’avventura. Parlava del più e del meno in veranda con Andrea Denver, Patrick Pugliese, Fabio Testi, Antonio Zequila, Paolo Ciavarro e Aristide Malnati quando l’ex cavaliere di UeD si è lasciato andare a una confessione intima che ha lasciato a bocca aperta. (Continua dopo la foto)















Sossio ha ricordato così il suo primo gol in serie B con il Pescara: “Il primo gol in Serie B Pescara – Padova 4 a 1 ho fatto sesso tutta la settimana con donne diverse…L’ho fatto pure la domenica”. Antonio Zequila in particolar modo ha strabuzzato gli occhi di fronte a quel retroscena hot. E detto di avere dubbi in proposito ma Aruta ha subito bloccato le sue perplessità. (Continua dopo le foto)











“È tutto scritto nel mio libro, Yo soy un pajaro” , ha risposto Aruta sorridendo. E Zequila: “Tu hai scritto un libro? E quando?” . E l’ex calciatore gli ha spiegato che è uscito ormai 2 anni e mezzo fa. E l’attore: “Il mio libro è uscito prima…Nel 2016. Pure sul libro stai indietro”. “Ma perché ti metti sempre in mezzo? Sempre oh…Ma ci rendiamo conto? Soffre proprio, sei incredibile. Sei sofferente proprio”, è stata la replica di Sossio, che ha poi concluso con una frecciatina: “Tu sei più vecchio…Io sono ancora fresco e brillante, mentre tu andrai in pensione. Abbiamo 8 anni di differenza…”.

