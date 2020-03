Una settimana a dir poco movimentata nella casa del Grande Fratello Vip 4. Continue liti alternate ad alcuni momenti di puro divertimento. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia non si risparmiano e, seppur in presenza delle telecamere, non perdono la lingua. Dopo l’ennesimo litigio tra Valeria Marini e Antonella Elia avvenuto durante la quindicesima puntata, adesso è il turno di Teresanna Pugliese e Sossio Aruta. E pensare che tutto ha avuto inizio da uno scherzo, il cui risultato è stato davvero inaspettato. Solo un piatto? Ebbene si, è bastato quello per fare perdere la pazienza alla showgirl sarda.

Asia Valente non doveva neanche pensarlo, e invece non solo l’ha pensato, ma lo ha pure fatto. Una cena, come tante altre, almeno all’apparenza. La giovane ha pensato di terminare la cena e lasciare il piatto sporco: avanzi di tortillas in cucina e tanta confusione, almeno dal punto di vista di chi sembra essere più attento alle buone educazioni che imponi la convivenza. Lasciando il piatto sporco, Asia si è spostata nella stanza in compagnia di Paola e Fabio. È stato questo il momento in cui Valeria Marini ha perso la pazienza. Asia è stata letteralmente asfaltata. (Continua dopo la foto).





















Valeria Marini è andata su tutte le furie e ha iniziato a urlare contro Asia: “Questo non è un ristorante’. Ma il piatto non era propriamente vuoto. Asia contava di ultimare la cena con calma, o comunque non buttare il cibo avanzato. Ha provato a spiegarlo alla Marini, ma niente è riuscito a calmare la giunonica showgirl sarda. Asia, non riuscendo a calmare Valeria, ha cercato supporto dai coinquilini che hanno assistito alla scena. E anche le parole di Asia, scrupolosamente registrate grazie ai microfoni , hanno fatto uscire alcune considerazioni interessanti, e non solo. Si può dire che Asia è stata ‘pungente’. (Continua dopo le foto).























“Questa è pazza, non sei mia madre che mi dici cosa devo fare’. A questo punto Valeria Marini non si è fermata, inveendo anche contro Paolo, rimasto indifferente all’imbarazzante litigio in casa. Una buona occasione offerta a Valeria, per fare uscire fuori l’argomento che riguarda le pulizie in casa. Pare, infatti, che Valeria Marini abbia altri canoni di pulizia e non sembra essere soddisfatta dell’igiene in casa. Oltre Asia e Paolo, alla lite si è aggiunta anche Teresanna. Ma ormai il mirino era rimasto puntato su Asia, che replica: “Se mi dite cosa fare, io lo faccio. Ma non mi alzi la voce così”. (Continua dopo le foto).

La convivenza non è un aspetto facile da gestire, soprattutto quando in casa si è davvero troppi. Chi avrà avuto la meglio tra la Valeria Marini e Asia Valente? Possiamo dire che neanche la Festa della Donna ha portato armonia in casa. Valeria Marini sta dimostrando di avere un bel caratterino e in molti avrebbero scommesso su questo. Anche sull’attrito nei riguardi di Antonella Elia, che la sarda continua a evitare e a cui non rivolge parola. Offese e urla hanno caratterizzato questa settimana in casa. Spetterà agli inquilini del Grande Fratello Vip trovare il modo più giusto per gestire la noia e le umane antipatie. È arrivato il momento di abbassare i toni.

