Clizia Incorvaia fuori, Paolo Ciavarro nella Casa. L’influencer e il figlio d’arte (la madre è Eleonora Giorgi e il padre Massimo Ciavarro, entrambi attori) formano la prima e probabilmente l’unica coppia nata nel corso della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Prima della squalifica di lei, il flirt procedeva a gonfie vele tra Clizia e Paolo, ora rimasto solo e spesso in prede ad attacchi di nostalgia.

Più volte ha confessato di sentirsi solo senza di lei, dunque spera che Alfonso Signorini gli faccia presto una sorpresa dandogli modo di rivederla. Nei giorni scorsi, poi, Ciavarro junior si era sfogato con Patrick Ray Pugliese: "Non so niente di quello che succede fuori, di quello che fa lei…Cioè, capisci?". "Quello che fa lei? Io non mi preoccuperei più di tanto fossi in te", ha provato a rassicurarlo il coinquilino.





















E vedendolo così abbacchiato, Patrick gli ha anche detto di essere sicuro che presto riceverà qualche messaggio dalla sua Clizia: "Vedrai che avrai presto altri messaggi da lei…Ne sono sicuro…Poi anche se non ti dovesse arrivare niente Lunedì…Te comunque lo sai…C'è quell'immagine di Fregene no?". Forse mercoledì Paolo riceverà la tanto attesa sorpresa e, altra cosa alquanto probabile, verrà messo al corrente della vera età di Clizia, che non ha 35 anni come dichiarato ma quasi 40.















Nel frattempo è già passato un mese dal primo bacio che i due piccioncini si sono scambiati nella Casa. Era l'8 febbraio scorso quando, dopo una lunga chiacchierata in giardino, si nascosero sotto la coperta e si scambiarono un lungo e dolce bacio che poi proseguì sotto le coperte. Messi di fronte al fatto compiuto, in diretta hanno poi confermato l'inizio della loro storia.











Espulsa dal reality, Clizia ha fatto diverse dichiarazioni d'amore al suo Paolo. prima con la birretta sulla spiaggia di Fregene come gli aveva promesso lui, poi con un messaggio aereo sopra la Casa. E ora, per festeggiare la ricorrenza del primo bacio, l'ex concorrente del GF Vip ha pubblicato un'altra dolce dedica sul suo profilo Instagram: "Un mese di noi ma sempre connessi. Mi batte il cuore a mille", ha fatto sapere in un video. Ciavarro, invece, appena si è alzato, è andato in giardino, si è rivolto verso una telecamera ed esclamato: "Auguri Cli, mi manchi. Un mese".

