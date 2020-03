Colpo di scena al trono classico di Uomini e Donne: il corteggiatore spiazza completamente Giovanna Abate con la sua confessione. È quanto si è appreso dalle anticipazioni del noto dating show di Maria De Filippi. Chi ha seguito l’ultima puntata probabilmente già immagina che stiamo parlando di Sonny Di Meo.

Il ragazzo ha infatti rivelato di essere uscito con Giovanna solo per fare un dispetto all’altra tronista, Sara Shaimi. In realtà anche in puntata si è iniziato a vedere l’interesse del corteggiatore nei confronti di Sara. Il fatto che i due si piacciano molto è emerso già nell’esterna dov’è scoppiata una lite ferocissima che ha visto proprio Sonny lamentarsi del fatto che la tronista non ha dato “valore all’esterna”. E infatti nel bel mezzo della discussione, lui è andato via dopo aver sentito parole molto pesanti. (Continua dopo la foto)





















Giovanna Abate, dal canto suo, si è detta basita perché pensava che Sonny fosse realmente intenzionato a conoscere lei. E poi ha fatto notare che se lui non è uscito in esterna è dipeso solo e soltanto da Sara. Se avesse cercato una tregua, le cose sarebbero andate in modo diverso. Ma già in studio Sonny ha parlato molto di Sara: “Ho tutto il diritto di pensare che quelle sensazioni non le ha mai provate”. (Continua dopo la foto)















Lorenzo Riccardi non si è trattenuto: “A lui Giovanna non piace, lui sta facendo di tutto per tornare da Sara”. E Sonny, rispondendo a Maria: “Io per Sara ho provato qualcosa. Io con Giovanna sono stato tanto bene”. “Eri troppo arrabbiata – sono state invece le parole di Gianni Sperti a Sara – per non essere interessata, è da un’ora che parli con lui! Ti piace!”. (Continua dopo foto e post)











“L’hai portato fuori per rompere le p…e a Sara!”, ha continuato Lorenzo, che ha notato come Giovanna non abbia fatto alcuna mossa per recuperare il rapporto con Sonny dopo l’auto-eliminazione. Nelle prossime puntate Sonny spiegherà a tutti perché si è comportato in questo modo. Sara, a quel punto, non lo eliminerà e deciderà di continuare a conoscerlo.

