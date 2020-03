Coronavirus, Mediaset prende le contromisure. Il biscione ha studiato una nuova programmazione ai tempi del coronavirus, preferendo sospendere alcune trasmissioni. Il comunicato è arrivato poco fa e nel titolo si legge: “Mediaset concentra e rafforza l’offerta informativa”.

Le serate di Rete 4 si concentreranno interamente all'attualità per garantire un'informazione costante sull'emergenza coronavirus. Sempre nel comunicato, inoltre, Mediaset ha fatto sapere di aver preso delle decisioni in merito ad alcuni programmi in particolare. Mediaset ha sospeso CR4 – La repubblica delle donne, Domenica Live e Verissimo per rafforzare le testate dedicate all'attualità. Altri programmi non saranno immuni da modifiche e adattamenti. La scelta di Mediaset è chiara: dedicare più spazio all'informazione. La preferenza è ricaduta sui programmi d'attualità per tenere costantemente aggiornati gli italiani sugli sviluppi dell'emergenza che ci ha colpiti.





















Mediaset ha infatti annunciato ancora: "I programmi di infotainment che rimarranno in onda, da Mattino Cinque a Pomeriggio Cinque, si orienteranno sempre di più sui temi legati alla cronaca e alla stretta attualità". Molto probabilmente quindi non vedremo più i salotti dedicati al Grande Fratello Vip e altri temi d'intrattenimento. Per intenderci, anche la seconda parte di Pomeriggio 5 potrebbe essere dedicata all'informazione.















Barbara d'Urso ancor prima di queste decisioni Mediaset ha fatto una scelta simile: ieri sera ha dedicato la metà della trasmissione Live Non è la d'Urso all'informazione. Anche Italia 1 ha modificato la sua programmazione per andare incontro alle famiglie costrette a rimanere in casa. Per quanto riguarda i programmi sospesi, ricordiamo che c'è stato un caso di Coronavirus alle Iene e inoltre è risultato positivo anche Nicola Porro di Quarta Repubblica.











Interessante il cambiamento di Rete 4: “Si distinguerà offrendo al suo pubblico sette prime serate su sette di attualità in diretta. I consueti programmi di approfondimento della rete copriranno con un grande sforzo professionale e produttivo l’intera settimana, assicurando ai telespettatori un’informazione puntuale, approfondita e completa”.

