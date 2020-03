Valeria Marini sempre più protagonista al Grande Fratello Vip, ma non in positivo. Nelle ultime ore c’è stato un altro scontro acceso con Antonella Elia, l’ennesimo, e la showgirl dei baci stellari ha minacciato di uscire dal reality. “Basta, io me ne vado”, ha detto la sarda che non riesce più a sopportare la Elia e i suoi atteggiamenti.

E lo ha detto chiaro e tondo: "A me il suo atteggiamento non mi sta più bene". Le due hanno discusso in modo davvero pesante e, a volte, sono arrivate persino a mettersi le mani addosso. Diceva sul serio la Marini? Per il momento è ancora una concorrente del GF Vip ma di sicuro nella prossima diretta, che andrà in onda mercoledì 11 marzo, Alfonso Signorini non mancherà di riprendere le due per le continue discussioni.





















Ma "l'ultima" di Valeria Marini non ha a che fare con Antonella Elia ma con l'igiene. I telespettatori che seguono la diretta del GF Vip si sono subito riversati sui social a segnalare il comportamento che avrebbe avuto la showgirl sarda all'interno della Casa. Secondo alcuni tweet comparsi nelle ultime ore, avrebbe infatti utilizzato una pentola usata in cucina come bacinella per lavare sua biancheria intima.















Alcuni post mostrano anche la pentola in questione con Licia Nunez intenta a usarla in cucina anche se, va precisato, non è detto che la pentola sia la stessa. Potrebbe infatti trattarsi di una uguale identica usata per il bucato. Ma alla vista di quelle immagini, il pubblico social del reality si è letteralmente scatenato contro Valeria Marini, accusata di non essere attenta all'igiene.









Io avrei urlato: “non cucinate nella pentola che Valeria usa per lavarsi le mutande quando andate a dormire”, sarebbe stato più utile per la loro salute #gfvip https://t.co/4ULWy3pvXI pic.twitter.com/finRWmLBXa — dang (@dan_dang7) March 8, 2020

è la pentola usata dalla marini per lavare le mutande o sbaglio? 😱 #gfvip pic.twitter.com/HEVy0jSi80 — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) March 7, 2020

THE WINNER IS PREMIO PER L’IGIENE VALERIA MARINI 😂😂😂😂😂 #GFVIP pic.twitter.com/w7MHHu5RxT — Annaechelon (@Annaechelon11) March 6, 2020



“Pensate che dentro la pentola dove la Marini lava le sue mutande ci fanno la pasta”, ha scritto uno dei tanti utenti sintonizzati in quel momento con la diretta del GF Vip su Mediaset Extra. E ancora: “Ecco ora non riesco più a mangiare oggi”, “Giuro che se Valeria prende la pentola per la pasta e ci lava di nuovo le sue mutande, domani vado a urlare fuori dalla casa quello che fa”.

