“Così no!”. Amici 19, brutte notizie per Maria De Filippi: il momento non è facile. E non è l’unica a soffrire

Neppure Maria De Filippi stavolta può niente. E per Amici, è notte fonda. Non sul piano degli ascolti, piuttosto per l’atmosfera e la bellezza che la trasmissione riusciva a trasmettere. L’assenza di pubblico, obbligato dalle nuove disposizioni per combattere l’epidemia di Coronavirus, ha messo in mostra qualcosa di più che uno schermo vuoto.

In questi giorni, anche il telespettatore medio ha scoperto un segreto in più degli show, rendendosi conto che quegli applausi e quelle urla provenienti dagli spalti, che a volte possono sembrare addirittura fastidiosi, sono invece fondamentali. Eccome! L'ultima puntata di Amici, in onda in un clima 'straniante', senza il calore del pubblico, è parsa una sorta di provino, di recita.





















Se Amici ha deciso di proseguire pur sapendo dell'effetto 'provini' in prima serata, La Corrida nemmeno è andata in onda. Decisione più che comprensibile in quanto, nel caso del programma di Conti, il pubblico non è solo 'contorno' ma anche parte attiva. Ma il punto è un altro: Barbara d'Urso senza applausi non è Barbara d'Urso – a livello televisivo s'intende -, e lo stesso vale per Caterina Balivo, Mara Venier, Massimo Giletti, Giovanni Floris.















E a doversi barcamenare in questa situazione del tutto inusuale sono i conduttori 'in crisi' che non possono sfruttare una delle loro preziose bussole per orientarsi innanzi alla telecamera. C'è una cosa che nella tv non si deve assolutamente verificare: il silenzio. Cinque secondi di muto televisivo sono un'eternità. I vuoti creano imbarazzi e sfasamenti.











E spesso, chi riempie quei vuoti sono proprio gli applausi. In questo particolare momento no, non ci sono. I conduttori, soprattutto quelli che vanno in onda in diretta, sono loro stessi con i propri ospiti e non c’è alcun applauso-salvagente da buttare nel bel mezzo di un’intervista o di uno scambio di opinioni che sta terminando su un binario morto. Il ritmo si perde, la tv diviene ‘fredda’, il re è nudo.

