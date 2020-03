“Io ho deciso così”. Coronavirus, Caterina Balivo e la figlia Cora. Migliaia di commenti

Il Coronavirus sta terrorizzando il mondo intero, ma più di tutti l’Italia e gli italiani. Il motivo lo sappiamo fin troppo bene: nessuno è certo di cosa succederà nei prossimi giorni. Dopo la chiusura coatta del governo centrale della regione Lombardia e di alcune zone considerate ad alto rischio, ora milioni di italiani sono bloccati a casa e incollati davanti alla tv. È per questo che il servizio pubblico non è stato mai tanto importante. Il problema è che anche i conduttori e gli operatori si possono ammalare e quindi nessuno sa con certezza cosa potrebbe capitare da qui qualche giorno.

Tra le tante che hanno espresso solidarietà a tutti i malati e hanno invitato alla calma e al buon senso, anche la meravigliosa Caterina Balivo. Su Instragram la bella Caterina ha postato una foto di spalle della figlia e ha scritto nella didascalia dello scatto: “#iostoacasa, tranne per la diretta tv, e anche Cora sta a casa! Vi prego, restiamo uniti per mettere il #coronavirus alla porta!”. Un appello accorato che arriva dopo le immagini del caos nelle stazioni di sabato sera, ovvero quando una è stata divulgata la scellerata bozza del decreto varato soltanto diverse ore più tardi e completo di relative accortezze. (Continua a leggere dopo la foto)





















L’invito quindi è di rimanere a casa, almeno per qualche giorno, forse una settimana ed evitare così di mettere in pratica l’unica arma che abbiamo per combattere il temile virus che arriva dalla Cina. “Ho un’idea per tutti noi… perché visto il periodo non ce ne stiamo tutti a casa? Guardate che è bello…”. Così Fiorello in un video postato su Instagram facendo così un appello a tutti di fronte all’emergenza Coronavirus. (Continua a leggere dopo la foto)















“Che è questa cosa di andare a farci gli aperitivi? Che brutta cosa… trovarci con 30-40 amici a meno di un metro di distanza… che brutta cosa. Potete giocare a Risiko, a Monopoli… state a casa in questo periodo, che è meglio”, dice ancora lo showman che conclude: “Guardate come sto bene io sul divano, c’è del casismo intorno a me. Fai come me, rimani a casa”. “Per avere tutta la libertà che abbiamo avuto fino a ora dobbiamo restare a casa”, dice Flavio Insinna che nel post scrive: “Restiamo a casa. Cerchiamo nelle piccole cose le nostre gioie. Riscopriamo come è bello leggere, scrivere, vedere film o cucinare torte. Andrà tutto bene”. (Continua a leggere dopo la foto)











“Quando potremo di nuovo andare al cinema, abbracciarci e baciarci quanto lo apprezzeremo? – dice nel video – Perché è quando ti tolgono le cose che dai per scontate, è lì che le apprezzi”. “Dobbiamo ascoltare gli esperti, gli scienziati, i virologi, le istituzioni e fare del nostro meglio che in questo momento vuol dire restare a casa”, conclude.

