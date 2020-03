“Ma quale amore!”. Il retroscena su Antonella Elia e Pietro Delle Piane viene fuori: l’accusa è pesante

Un attacco senza precedenti, al centro del mirino ancora Antonella Elia. La concorrente del Grande Fratello Vip, al centro in questi giorni di numerosi litigi con Valeria Marini, è stata attaccata indirettamente nell’ultima puntati di Domenica Live da Sylvie Lubamba.

Nello studio senza pubblico per le misure per il contrasto al coronavirus, la showgirl diventata famosa grazie a Piero Chiambretti parla con Barbara D’Urso del fidanzato di Antonella Elia, Pietro Delle Piane, nome d’arte di Pietro Le Piane.

"Io ho conosciuto Pietro Le Piane a luglio 2006 – racconta Lubamba – e la relazione è finita a ottobre, mese in cui è morto mio padre. Ha detto che la nostra è stata una storiella, ma mi ha presentato i due genitori, persone carinissime, che mi hanno accolto come una figlia nella loro casa al mare, e il fratello, altra persona deliziosa. Non si fa con una storiella. Ai genitori ha detto che ci eravamo conosciuti in Sardegna, presentati da un amico comune. Dormivano insieme. Ero la nuova fidanzata».La conversazione si sposta subito sulle accuse di violenze".





















Poi riprende: "In un paio di occasioni mi ha messo le mani addosso – prosegue Lubamba – La prima volta mi ha dato una sberla così forte da crearmi un gonfiore tra la bocca e il naso. Ho detto questa cosa a due amici, che mi hanno creduta e mi hanno detto che non ero la prima cui accadeva, è successo in una lite, tra due persone che si confrontano. I miei amici non erano presenti alla sberla e non mi hanno visto con il gonfiore. Loro mi hanno detto che non era la prima volta che si comportava così, anche per gelosia".















A questo punto si inserisce la questione paparazzi. "Lui mi ha detto che si era messo d'accordo con dei paparazzi per fare un finto scatto rubato. Quando ero in vacanza nella casa dei genitori, loro mi hanno detto che lui era determinato a sfondare come attore e che loro lo avevano aiutato, comprandogli la casa in via Cassia, per farlo stare a Roma. Lui voleva fare queste foto finte davanti a casa sua. Io non ero molto convinta ma alla fine le ho fatte. Solito gioco: mano nella mano, gioco di sguardi, baci. Peccato che queste foto non sono mai state pubblicate".











Poi conclude: “Vorrei dire ad Antonella Elia di stare molto attenta – conclude Lubamba – perché lui si è fatto paparazzare, come ha fatto con me, anche con altre persone, per farsi vedere. Una è un’attrice napoletana molto famosa e una giornalista del Tg2. Secondo me lui sta con Antonella per visibilità. Mi auguro che sia una persona diversa, però non mi fido molto”.

