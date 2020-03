Continua a tenere banco il presunto flirt tra Antonio Zequila e Adriana Volpe. Tutto era scaturito a seguito dell’ennesima rivelazione di Zequila in merito ad una presunta liaison avuta con la Volpe più di venti anni fa. Gli animi si sono scaldati e durante la diretta sono volate parole grosse. Da una parte Zequila che continuava a dire di aver conosciuto la conduttrice ‘talamicamente’, dall’altra la Volpe che lo accusava di essere bugiardo.

"Con me ha chiuso, per me lui non esiste più", ha detto Adriana dopo aver ascoltato la versione dei fatti del concorrente. In effetti, dopo la diretta, i due si sono completamente ignorati, poi Er mutanda è intervenuto per chiedere scusa alla conduttrice. Antonio, oltre a scusarsi con lei, le ha stretto la mano e l'ha abbracciata in cucina di fronte a tutti gli altri. Ma la reazione della Volpe non è stata proprio di una persona che ha perdonato. Infatti, ha dichiarato chiaramente: "A me queste scuse mi sanno tanto di presa per il cu…o. Fammi stare calma".





















Non è quindi assolutamente da escludere che nella prossima puntata del reality show Alfonso Signorini ritornerà a soffermarsi sull'accaduto per capirne di più. Teresanna Pugliese ha creduto alla buona fede di Antonio Zequila, mentre di tutt'altro tenore è stato l'intervento della gieffina Paola Di Benedetto. Infatti ha espresso anche lei alcuni dubbi all'interno del confessionale: "Fossi nei panni di Adriana le scuse di Antonio varrebbero ben poco…Nobile gesto, ma sono state dette cose pesanti in toni pesanti".















Il caso è tornato in televisione durante il Live della D’Urso, dove sono intervenute la sorella e la mamma di Antonio Zequila. La sorella Dina, farmacista di professione, non ha mai apprezzato il comportamento del fratello in televisione e ha voluto ribadirlo proprio a Domenica Live. Ecco cosa ha dichiarato:

"Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto. – ha detto la sorella Dina, farmacista di professionista – Antonio è sempre stato un gentiluomo ma in questo caso non lo è stato. Mi sono sentita ferita in quanto donna. Antonio ha sbagliato perché queste cose non si dicono". La mamma Carmela ha invece voluto confidare al pubblico una telefonata arrivata ad Antonio prima dell'ingresso nella casa, una telefonata che potrebbe chiarire una volta per tutte il caso del flirt.









“Io non so cosa è successo tra mio figlio e Adriana ma ho sentito una chiamata in cui chi stava dall’altro capo del telefono diceva: ‘Antonio non mi nominare‘. Quando è entrato al Grande Fratello – ha detto la donna – ha detto ‘Non voglio parlare di nessuno, perché hanno figli e mariti e non voglio parlare di questa cosa’. Poi, però, avrà detto qualcosa ad Andrea Denver ed è uscita fuori questa cosa. Lui non è un bugiardo, gli ho insegnato dei valori, gli ho insegnato a dire sempre la verità”.

