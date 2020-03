L’emergenza coronavirus in Italia è una faccenda molto seria. Il numero di contagiati cresce giorno dopo giorno, così come cresce il numero dei decessi. Le misure contenitive prese finora forse non sono sufficienti e il governo ha imposto nuovi blocchi, nuovi stop e ha dato nuove disposizioni affinché il contagio si propaghi il meno possibile. Il sistema sanitario, specialmente quello di alcune regioni, è al collasso e bisogna fare in modo che la gente non si infetti.

Per questo, tra le misure, ne è stata presa anche una per i programmi tv che ormai da qualche settimana stanno andando in onda senza pubblico. Anche domenica 8 marzo Barbara D'Urso ha aperto la puntata di Live non è la D'Urso senza applausi. Ormai i conduttori ci stanno facendo l'abitudine anche se è molto strano condurre in uno studio vuoto. Tra l'altro le nuove misure hanno sancito la 'quarantena' della Lombardia e di varie città del Nord Italia. Non si entra e non si esce, se non per gravi motivi.





















Ovviamente queste misure restrittive hanno cambiato parecchio i piani di Barbara D'Urso. Molti dei suoi ospiti, infatti, hanno rinunciato ad andare in trasmissione proprio a causa del coronavirus. "Molti dei nostri ospiti non sono potuti arrivare a Milano – ha spiegato Barbara D'Urso – Ieri sera erano confermati, stamattina avevano l'aereo, il treno, la macchina per venire qui, ma la maggior parte di loro non ci saranno".















Per Barbara D'Urso, dunque, le cose si mettono male. Quella di domenica 8 marzo è stata una puntata difficile e faticosa. Barbara D'Urso che non mostra mai il suo lato fragile, ha confessato al suo pubblico di essere molto spaventata dalla situazione. "Ho paura, sono spaventata come voi, ma cerco di essere centrata e di andare avanti" ha detto la conduttrice. La D'Urso ha ricordato come fa da giorni di restare a casa: "Ci sono io ad intrattenervi e ad informarmi".











Ovviamente, a causa del Covid-19 e dei tanti forfait, la scaletta di Barbara D’Urso è cambiata. Buona parte della trasmissione è stata dedicata al coronavirus con molti collegamenti e con persone competenti ma non sono mancati momenti di leggerezza. “Siamo stati i primi a rispettare l’ordinanza della Regione Lombardia. Siamo qui ad intrattenervi e ad informarvi sul coronavirus” ha detto la D’Urso appena entrata in studio. Ed è proprio così: il suo programma va in onda senza pubblico da tre settimane.

