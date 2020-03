Tredici Vip emozionati e agguerritissimi in coppia con i migliori maestri di ballo, star internazionali della danza, una band pronta a trasformare dal vivo qualsiasi brano, in un momento di puro spettacolo. Ospiti celebri, prove a sorpresa, una giuria inflessibile attenta a ogni dettaglio, abiti dal gusto glamour e una scenografia dai toni caldi e avvolgenti. Tutti gli ingredienti giusti per vivere insieme la magia del ballo di coppia.

Ballando con le stelle è quasi alle porte. Il programma condotto da Milly Carlucci inizierà il prossimo 28 marzo. Già confermato da qualche settimana il nome di Barbara Buchet. "Ballando con le stelle è uno dei pochi show di classe, perché salvaguarda la dignità degli artisti. – aveva detto l'attrice – In molti altri programmi ti fanno a pezzi senza farsi troppi problemi…Se mi dovessi trovare in certe situazioni che vedo oggi in televisione, penso che potrei morire".





















Quest'anno il cast dei concorrenti di Ballando 2020 sarà svelato nel corso dei programmi del day time di Rai1 e precisamente nella giornata di giovedì 12 marzo quando attraverso delle clip opportunamente preparate, verranno svelati i 13 nomi del cast della nuova edizione dello show prodotto in collaborazione con la Ballandi. I programmi in questione sono Unomattina, Storie italiane, La prova del cuoco, Vieni da me, Vita in diretta, Italia si, Eredità, Da noi a ruota libera e Soliti ignoti.















Confermata la partecipazione di Barbara Bouchet e il pugile Daniele Scardina nonché fidanzato di Diletta Leotta. Nei giorni scorsi sono usciti anche i dell'attore Gilles Rocca, del pittore Antonio Maria Capitani e di Rosalinda Celentano, figlia del Molleggiato e di Claudia Mori. Ieri il sito online TVBlog ha svelato i nomi di altri tre concorrenti. Si tratta di un trio d'attori d'eccezione.









Il primo è Ninetto Davoli, celebre soprattutto per il film Il Decameron del 1971, Lina Sastri vincitrice di due David di Donatello come miglior attrice protagonista nel 1984 per la pellicola Mi Manda picone, poi Paolo Conticini, protagonista di numerosi cinepanettoni e fiction di successo. Tra i nomi confermati dal sito online c’è anche quello di Elisa Isoardi, la conduttrice de La prova del cuoco.

