Cinema italiano in lutto, morto il grande attore. Il ricordo commosso dei colleghi: “Mi sembra impossibile che non ci sia più”

Grave lutto per Luca Zingaretti. L’attore de Il Commissario Montalbano piange la morte di un amico e un collega con un commosso post su Instagram.

“Con me nella foto c’è Bruno, Bruno Armando. È una foto di tanti anni fa. Stavamo provando e preparando “Maratona di New York” che Edoardo Erba aveva scritto per noi”. Nella foto pubblicata sul social, Luca Zingaretti è seduto sui binari di una ferrovia e posa insieme al suo amico scomparso.

L'attore poi continua. "Bruno era un uomo difficile ma dolcissimo, chiunque l'abbia conosciuto nn ha potuto fare a meno di amarlo per la sua pulizia, il suo essere un giusto, la sua integrità, per il suo non amare i compromessi, per la sua lealtà, perché dentro aveva il sole che si era conquistato da solo". Zingaretti poi ha raccontato che per lui Bruno era come un fratello e addirittura come un padre: "mi sembra impossibile che non ci sia più".





















L'attore milanese Bruno Armando si è spento all'età di 63 anni. Grande appassionato di letteratura, aveva collaborato con grandi nomi del cinema italiano. Da Beppe Fiorello a Claudia Gerini, il suo ruolo più famoso ne "L'ispettore Coliandro". Classe 1956, fin da giovane Bruno ha mostrato una passione per la recitazione, che ha iniziato a studiare mentre frequentava l'università. L'attore ha lavorato sia nel cinema che in televisione. A fine anni '90 arrivano i primi successi, con le partecipazioni a fiction come Don Matteo, Distretto di Polizia e L'ispettore Coliandro.















Poi approda anche al cinema: dal film "Maratona a New York" con Luca Zingaretti fino alle pellicole più recenti "Venuto al mondo" di Sergio Castellitto o "Che bella giornata" con Checco Zalone. Armando ha recitato anche in "L'angelo di Sarajevo", accanto a Beppe Fiorello, e in "Amiche da morire" con Sabrina Impacciatore, Claudia Gerini e Cristiana Capotondi. L'attore ha partecipato anche a diversi spettacoli teatrali, per anni in coppia con Gianmarco Tognazzi.









Classe ’56, l’attore milanese era un grande appassionato di letteratura: dopo la laura alla Bocconi, ha lavorato come traduttore di contemporanea americana e inglese. Nel frattempo però la passione per la recitazione si è fatta forte e ne ha poi fatto il lavoro di una vita.

