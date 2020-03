‘C’è Posta per te’, non era mai successo prima. Maria De Filippi senza parole

Un successo per l’ultima puntata di Una Storia da Cantare, interamente dedicata all’eterno ragazzo della musica italiana Gianni Morandi. L’Auditorium Rai di Napoli, grazie alla conduzione di Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, ha ospitato grandi nomi, come quello di Piero Pelù, i Pinguini Tattici Nucleari, Nino Frassica, Nina Zilli, Mogol, Anna Tatangelo, Marco Morandi, Luca Barbarossa, Amii Stewart, Marco Masini, Michele Zarrillo, Fausto Leali, Alessandro Preziosi, Paolo Vallesi, i Nomadi, Matteo Faustini, Fulminacci, Sofia Tornambene, Eugenio Campagna, Galeffi, Canova e i Ditelo voi. Ma vediamo se tutto questo sarà servito a vincere la sfida Auditel di ascolti tv.

Tanti volti noti dello spettacolo a Una Storia da Cantare, che hanno saputo interpretare dal vivo le hit di Morandi. La band è stata diretta da Maurizio Filardo per omaggiare il cantautore di Monghidoro, istituzione della nostra canzone. Le vigenti disposizioni governative sul coronavirus sono state rispettate anche in questo caso, ifatti il pubblico era assente. Così i telespettatori a casa sono stati chiamati a partecipare attraverso l’hashtag #unastoriadacantare, condividendo i propri ricordi legati all’artista. E la risposta è stata esaustiva. (Continua dopo la foto).





















Eppure, nonostante il successo della serata, risulta ancora imbattibile “C’è posta per te”. La puntata di ieri, sabato 7 marzo, condotta come sempre dall’insuperabile Maria de Filippi ha tenuto incollati allo schermo 6.611.000 spettatori pari al 29.31% di share. Tanti ospiti anche su Canale 5: Carlo Conti, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e Zlatan Ibrahimovic. Una storia da cantare in onda su Rai1, con la puntata interamente dedicata a Gianni Morandi, ha totalizzato 3.060.000 spettatori pari al 13.49% di share. Si parla di successo, ma non di vittoria. (Continua dopo le foto).























La scorsa settimana Maria ha raggiunto quota sei milioni di spettatori, a cui oggi se ne aggiungono altri seicento mila. Questi si può definire un successo. Diamo uno sguardo anche alle restanti principali reti televisive: Rai 2 – NCIS con 1.555.000 di spettatori e il 5.7% di share; FBI: 1.092.000 di spettatori e il 4.5% di share; Rai 3 – Sapiens – Un Solo Pianeta con 1.272.000 di spettatori e il 5.5% di share; Rete 4 – Speciale Stasera Italia con 1.156.000 di spettatori e il 4.5% di share; Italia 1 – Kung Fu Panda 2 con 1.343.000 di spettatori e il 5.1% di share; La7 – Albert Nobbs con 566.000 spettatori e il 2.2% di share; TV8 – Agente 007 – Thunderball: Operazione tuono con 331.000 spettatori e l’1.4% di share; Nove – Clandestino con 289.000 spettatori e l’1.1% di share. (Continua dopo le foto).

Per quanto riguarda il pomeriggio e il preserale, gli italiani, previdenti e rimasti a casa, si sono sintonizzati sui canali tv. Questi i dati: Canale 5 – Amici di Maria De Filippi con 2.410.000 di spettatori e il 13.99% di share; Rai 1 – Italia sì con 2.942.000 di spettatori e il 17.5% di share; Canale 5 – Verissimo con 2.711.000 di spettatori e il 17.6% di share; Rai 1 – L’Eredità con 5.668.000 di spettatori e il 25.4% di share; Canale 5 – Avanti un altro con 4.182.000 di spettatori e il 19% di share; Rai 1 – Soliti Ignoti con 5.749.000 di spettatori e il 21.4% di share; Canale 5 – Striscia la Notizia con 4.953.000 di spettatori e il 18.6% di share. Anche questa settimana, la sfida è andata a buon fine, quasi per tutti.

“Avete rotto”. Uomini e Donne, Armando Incarnato è un furia: il cavaliere spara a zero su tutti