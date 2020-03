“Sono tornati insieme!”. C’è posta per te, lui chiude la busta ma quando tornano a casa decide di perdonare la fidanzata

A C’è posta per te ha fatto molto discutere la storia di Lucia e Orlando. È stata la ragazza a contattare il programma di Maria De Filippi per riconquistare il compagno Orlando. Lui l’ha lasciata quando ha scoperto che la compagna lo aveva tradito con Ciro, un amico di Orlando. Lucia ha ammesso che con l‘uomo ci sarebbe stato solo un bacio e ah pregato il compagno di perdonarla ma di fronte alle telecamere il fidanzato è stato irremovibile.

“Non la amo più” ha spiegato per poi lasciare lo studio. Quello tra Lucia e Orlando non è un amore convenzionale. Si sono conosciuti quando la ragazza aveva appena 14 anni e lui circa 30. Orlando era fidanzato con un’altra donna che decise di lasciare perché innamorato di Lucia. Un anno dopo quel primo incontro, e quindi quando la ragazzina ha compiuto 15 anni, Lucia è rimasta incinta del loro primo figlio. (Continua a leggere dopo la foto)





















Quando Orlando l’ha rimproverata per averlo tradito e per non essere stata una madre perfetta, Maria De Filippi ha puntualizzato: “Sono questioni che bisogna mettere in conto quando a 30 anni si sta con una ragazza di 15”. Ora però emerge che Lucia De Martino e Orlando Cesarano sarebbero tornati insieme dopo C’è posta per te. (Continua a leggere dopo la foto)















Lo dimostra la foto condivisa dalla donna sul suo profilo Facebook il 31 gennaio scorso, uno scatto di coppia in cui compare accanto all’uomo che aveva cercato di riconquistare partecipando al people show condotto da Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto)











È trascorso poco più di un mese dal momento in cui Lucia ha postato la foto ma considerando che C’è posta per te è un programma registrato – per questo va in onda con il pubblico regolarmente presente in studio – è difficile immaginare che nell’arco di poco più di 30 giorni i due abbiano avuto il tempo di lasciarsi, andare in trasmissione, uscirne separati e poi riappacificarsi. In più, su Facebook Lucia scrive di essere ancora sposata. Che siano tornati insieme, dunque, è possibile. Ma non certo al 100%.

Ti potrebbe anche interessare: “Maria fallo!”. C’è posta per te, Pieraccioni, Panariello e Conti fanno impazzire la De Filippi: cosa è successo