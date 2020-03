GF Vip, Adriana Volpe chiama la famiglia. La decisione arriva dalla produzione. Cosa è successo

Un siparietto che non è passato inosservato agli spettatori del Grande Fratello Vip, quello che ha visto Adriana Volpe cercare contatti con la propria famiglia nelle scorse ore. Da giorni, d’altronde, la concorrente chiedeva di avere contatti con la figlia per avere una conferma da parte sua sulla bontà della scelta di proseguire la sua avventura. Il motivo? La trasmissione è stata prolungata fino alla fine d’aprile e visto che i patti con la figlia erano altri, con Adriana convinta di poter tornare a casa prima, ha voluto confrontarsi con lei per capire se fosse opportuno o meno interrompere la partecipazione allo show e tornare a casa da lei.

In queste ore sta però circolando la voce tra gli utenti in rete che dietro la scelta di Adriana potrebbe esserci altro, dei retroscena al momento non resi pubblici e che potrebbero riguardare la sua vita privata. I fan che osservano le dirette e commentano su Twitter tutto quello che accade alle star rinchiuse nella Casa, infatti, hanno notato l'assenza prolungata della Volpe, rimasta per molto tempo in confessionale. Più di un'ora, ha fatto notare qualcuno. Dopo poco era arrivata la spiegazione ufficiale della produzione: "Oggi pomeriggio la produzione di #GFVIP ha dato ad Adriana Volpe la possibilità, per motivi personali, di avere un contatto con la famiglia".





















Il messaggio è è stato pubblicato sui profili social del reality show ed è subito accompagnato dai tanti commenti dei fan del reality show, che hanno iniziato a interrogarsi sui social circa la verità che si nasconderebbe dietro quelle parole. Inutile dire che se Adriana avesse visto o sentito la figlia sarebbe un sollievo, perché c'è anche chi pensa ad altri tipi di emergenze. Il riferimento fatto da molti utenti è al Coronavirus: qualcuno ha pensato infatti che tra i membri della famiglia Volpe potesse esserci qualche contagiato, ma finora sembra scongiurata questa ipotesi.























Una Adriana Volpe sollevata più che preoccupata. Probabilmente la conduttrice è riuscita a sentire la figlia ed essere rassicurata sullo stato di salute. Per la gieffina è tempo di tornare al reality. In via del tutto eccezionale per il Gf Vip 4, anche perché i contatti con l'esterno risultano essere limitati per l'emergenza Coronavirus; ad esempio anche Pasquale Laricchia non può più entrare nella Casa. Altra ipotesi plausibile è che Adriana sia riuscita a ottenere un contatto telefonico con il marito Roberto Parli. Ovviamente questo sarebbe accaduto al di là del rapporto sentimentale tra i due.

Il benessere della figlia Gisele viene prima di qualsiasi altra cosa e in qualità di genitori Adriana e Roberto sono consapevoli di questo. E di recente siamo venuti a conoscenza anche delle news che riguardano da vicino Pasquale Laricchia. A rivelare la disposizione su Instagram lui stesso: "Per motivi di sicurezza non potrò entrare nella casa". Infatti, ogni sabato, Pasquale teneva una lezione di fitness. Ma è stata sospesa. D'ora in poi i vip rinchiusi nella casa di Cinecittà non potranno avere contatti ravvicinati con i familiari, che potranno vedere solo da dietro un vetro o attraverso le telecamere.

