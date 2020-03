“Avete rotto”. Uomini e Donne, Armando Incarnato è un furia: il cavaliere spara a zero su tutti

Trono over, Armando Incarnato è furia. Il cavaliere che, nei mesi scorsi, ha rivaleggiato con Riccardo per il cuore di Ida Platano senza limiti. Succede dopo la polemica avvenuta nelle ultime puntate andate in onda del trono Over non si è assolutamente placata e sta continuando sui social network, precisamente sul profilo Instagram del cavaliere, il quale sta ricevendo un’ondata di critiche per le parole scritte su quello che è accaduto in studio fra lui, Veronica Ursida e Maria De Filippi.

Su Instagram, Armando di Uomini e Donne Over ha scritto: "Chi è senza peccato scagli la prima pietra. C…o, tutti santi e tutte sante! Perdona loro perché non sanno quello che fanno". Ovviamente messaggio riferito alle persone che hanno difeso a spada tratta Veronica, dopo le accuse pesanti fatte in puntata contro di lei, alle quali ha voluto rispondere persino la De Filippi, che gli ha detto di aver esagerato e che dovrebbe imparare a lasciarla in pace.





















La De Filippi gli ha fatto notare che Veronica ha un figlio a casa e che non merita di ricevere tutto quel fango e, quest'oggi, anche alcuni suoi follower lo hanno sottolineato. La sua risposta? Ha sconcertato i più: "Uh, questa storia dei figli! E nascondi il bacio perché c'è mio figlio e non dire dell'altra sera perché poi vede mio figlio… Per favore, perché poi sai cosa pensano di me. E basta! Hanno rotto il… Restassero a casa".















Armando, prima o poi, arriverà al punto di chiedere scusa a Veronica per quello che le ha detto o continuerà per la sua strada facendo spazientire (e parecchio!) Nell'puntata del Trono Over, Maria De Filippi ha smascherato e messo un punto fermo alle continue illazioni di Armando.











“Armando smettila, stai rompendo le scatole. Te lo dico con chiarezza, basta!” intima la conduttrice pavese. L’uomo dai capelli irrequieti, causa mancanza di specchi, fa spallucce davanti al rimprovero della De Filippi che sbotta definitivamente: “Al centro c’è una ragazza che piange e tu continui a dire a Tina e Gianni con chi va lei. Non va con nessuno, non sta neanche con te, basta! Ok?!”.

