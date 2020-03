“Maria fallo!”. C’è posta per te, Pieraccioni, Panariello e Conti fanno impazzire la De Filippi: cosa è successo

Sono sempre il top della comicità: parliamo dello scherzo divertentissimo a C’è posta per te con protagonista Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Il trio, amici inseparabili da decenni , ovviamente ha fatto sbellicare dalle risate Maria De Filippi. Ma cosa è successo, partiamo dal principio. I due comici hanno saputo di una frequentazione che Conti ha avuto con una donna, Gianna, circa 39 anni fa, e ne hanno approfittato per mandargli la lettera. La puntata è andata avanti tra battute e battutine che ovviamente avevano come oggetto un “certo” tema.

Entrato in studio e sedutosi davanti alla De Filippi, salutata con un simpatico "sorellina", Carlo non ha riconosciuto Gianna che si è presentata anche col marito; questo non gli ha impedito però di aprire la busta, di riabbracciare i suoi due amici e colleghi e di rivedere la donna e il suo compagno. Prima dello scherzo Conti ha avuto modo anche di raccontare il modo in cui ha conosciuto Panariello e Pieraccioni tanti e tanti anni fa: "Ho conosciuto prima Leonardo – queste le parole del conduttore –".





















E ancora: "Arrivò questo ragazzino, l'imitatore precedente non aveva fatto ridere, lui ha fatto ridere molto. Giorgio – così ha poi parlato di Panariello – l'ho conosciuto, facevo una cosa a Vibo Valentia, ero convinto di avere come ospite Renato Zero e invece era Panariello che faceva Renato Zero".















Un bel racconto che ci dice qualcosa di più su tre grandi personaggi televisivi e ci mostra tra l'altro ancora una volta quanto siano amici De Filippi e Conti. Uno scherzo che rimarrà negli annali della tv, visto che a un certo punto Panariello e Pieraccioni hanno voluto che Maria sbiancasse Conti con della cipria e, vedendo che la conduttrice non stava facendo bene il suo lavoro, hanno superato la busta e hanno iniziato loro a divertirsi inseguendo il conduttore per tutto lo studio.











Un bell’inizio puntata insomma tra risate e ricordi. E poi si sa, si tratta di un trio di amici che fa scompisciare tutti dalle risate, sia dal vivo, sia in tv. Speriamo solo di rivederli presto in tv e non solo a teatro e nei palazzetti.

