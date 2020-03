Nello studio di Maria De Filippi a C’è Posta Per Te arriva una storia davvero incredibile, che racconta di una ragazza appena 15enne rimasta incinta. Il pubblico non ha risparmiato commenti nei confronti delle vicende raccontate dalla coppia, Lucia e Orlando. Si aggiunge anche l’ammissione di un tradimento e il tentativo di salvare una relazione difficile e sofferta. L’aiuto di Maria De Filippi si è rivelato indispensabile, ma non è bastato per ridare respiro e speranza. Non sempre le storie di C’è Posta Per Te riescono a risolversi per il meglio e, in questo caso, anche il pubblico ha preso attivamente parte alle vicende.

L’ottava puntata di C’è Posta Per Te non ha smesso di emozionare, con storie che non sempre hanno visto un lieto fine. In studio è arrivato il racconto di Lucia, che ha chiesto l’aiuto del programma di Maria De Filippi per provare a riconquistare Orlando, suo ex compagno e padre di un bambino che i due avevano avuto insieme. Quando i due si erano conosciuti, lei aveva solo 15 anni e poco dopo era rimasta incinta di lui, più grande di 15. Tre anni dopo la separazione: lei lo aveva tradito con un altro uomo e lui aveva deciso di lasciarla. Un passaggio sul quale Maria De Filippi si è espressa così: “Va messo in conto se uno a 30 anni sta con una ragazza di 15”. (Continua dopo la foto).





















Lucia dopo tanto tempo non ha però dimenticato Orlando, al quale è rimasta sempre legata, e ha chiesto a C’è Posta per te una mano per provare a riconquistare quel vecchio amore. La ragazza ha oggi 18 anni ed è determinata a tentate una riconciliazione anche in nome del figlio. Come raccontato durante la trasmissione, Orlando aveva 30 anni quando i due si erano conosciuti ed era fidanzato con un’altra donna che aveva deciso di lasciare per vivere appieno il suo amore con Lucia. Poi, però, era arrivato il tradimento con Ciro, un uomo con il quale però Lucia si era scambiata soltanto un bacio. (Continua dopo le foto).























Nel raccontare la sua storia, Lucia ha ammesso l’errore ma Orlando, una volta arrivato a sua volta in studio, ha fatto capire di non essere per nulla convinto della sua ricostruzione, sostenendo che a suo dire tra i due ci sarebbe stato qualcosa di più e sostenendo di non poter perdonare Lucia, alla quale ha rimproverato di non essere stata una madre perfetta. “Capisco quello che le stai rimproverando ma sono cose che uno mette in conto se a 30 anni sta con una ragazza di 15” è stato il commento di Maria De Filippi, che ha cercato di far capire all’uomo quanto giovane fosse Lucia e impreparata a responsabilità così grandi come un figlio. (Continua dopo le foto).

Orlando è stato però irremovibile, confessando di non essere più innamorato di Lucia ma spiegando di essere pronto a fare di tutto per essere un buon padre del loro bambino. Lucia ha quel punto lo ha accusato di avere una storia con un’altra donna, Rosalba, l’amica alla quale all’epoca aveva confessato il tradimento “La verità è che hai coinvolto la tua amica del cuore in una cosa più grande di lei. Usciva da una storia di 5 anni, l’abbiamo aiutata a riprendere la sua vita in mano ma non vuol dire che tra noi deve esserci altro” è stata però la replica di Orlando, che ha negato tutto prima di lasciare lo studio. Lucia ha però spiegato di volerlo continuare a cercare: “Non ho intenzione di fermarmi qua”.

