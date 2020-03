“C’è Posta per Te”, la bellissima dedica di Gianmarco al fratello Francesco

L’ottava puntata di C’è Posta Per Te 2020, andata in onda sabato sera 7 marzo su Canale5, ha saputo regalare al pubblico emozioni uniche. Le storie raccontate grazie alla reginetta degli ascolti del sabato sera Maria De Filippi, non sempre hanno visto un lieto fine, ma sono servite come validi spunti di riflessione. Lo studio ha dato il suo benvenuto a tanti ospiti, come Zlatan Ibrahimovic, Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Ripercorriamo insieme cosa è accaduto in puntata e quali storie hanno emozionato il pubblico italiano.

Iniziamo dalla storia di Gianmarco e del fratello Francesco. La storia è quella di due fratelli che a soli 14 e 16 anni hanno imparato a gestire la propria esistenza da soli. Tra i due Francesco è il fratello maggiore, che ha dovuto imparare a prendersi cura del fratello più piccolo e provvedere a ogni sua necessità. Gianmarco ha pensato di voler ringraziare il fratello davanti a tutti e ha organizzato proprio per lui una sorpresa: “Se sono qui davanti a tutti è perché non sono riuscito mai a dimostrarti veramente il mio affetto. Non sai che tu sei veramente il mio unico eroe nella vita”. Così esordisce Gianmarco guardando il fratello negli occhi. Il momento è stato emozionante e coinvolgente come non mai. (Continua dopo la foto).





















Poi aggiunge: “Eri tu che ti occupavi di me quando avevo la febbre, sapevi che non riuscivo a mandare giù le pillole grosse e mi davi lo sciroppo. Papà sapeva di potersi fidare di te. Anche lui aveva il destino segnato. Era sempre a letto e tu mi dicevi che aveva la febbre. Poi una mattina ti ho visto piangere con lo zio e ho capito che non c’era più. Abbiamo rischiato di finire in un istituto per orfanelli. Poi siamo andati dai nonni. Stavamo bene con loro, ci viziavano come potevano, ci sentivamo al sicuro. Il destino ci ha portato via anche loro. Non dimenticherò mai quando mi hai detto: ‘Gianmarco ora siamo soli davvero, ma io per te ci sarò sempre. Lo hai detto e lo hai fatto”. (Continua dopo le foto).























Ma ecco il momento della sorpresa. Fa il suo ingresso in studio Zlatan Ibrahimovic. Il campione è stato invitato per poter abbracciare proprio Francesco. Il campione ha esordito dicendo: “Hai un grande cuore. La tua storia mi ha colpito perché io sono padre di due figli. Sei diventato uomo a un’età giovane. Hai assunto una grande responsabilità non solo per te stesso ma anche per tuo fratello, senza che nessuno ti indicasse la strada da seguire. Hai avuto grande coraggio, hai una forza incredibile. Sei un campione, un esempio di vita per tutti quanti. Secondo me, una persona come te serve a tutti”. (Continua dopo le foto).

Impossibile per Francesco trattenere le lacrime. L’emozione è viva e le sorprese non sono ancora finite. Infatti, Gianmarco mostra una foto di famiglia al fratello. Nessuno è assente e quella foto simboleggia l’unione familiare, la stessa che i due fratelli hanno provato a preservare nonostante fossero rimasti soli. Davanti alla foto di famiglia, Gianmarco prende la parola: “Devo chiederti scusa. Anziché rimboccarmi le maniche e lavorare insieme a te, ti prendevo in giro con i miei amici balordi. Mi hai salvato da loro, ti benedico per quello schiaffo che mi hai dato dicendomi che mamma e papà non sarebbero stati orgogliosi di me. Dovevo uscire da quella comitiva”. In studio entra anche lei, la compagna di Francesco e dice: “Per nostro figlio sicuramente sarai uno splendido papà come lo sei stato per Gianmarco”.

