Nei giorni scorsi si è parlato di lui per via delle scuse rivolte nei confronti di Adriana Volpe, con quest’ultima che non è comunque rimasta molto convinta della bontà del gesto. Parliamo del gieffino Antonio Zequila, che adesso è stato attaccato da una donna che ritiene di essere stata fidanzata tempo fa con lui. E questa presunta sua ex fiamma si è arrabbiata non poco perché il concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ non l’ha mai nominata durante le sue conversazioni all’interno della Casa.

Lei si chiama Simona Tagli ed ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni al settimanale ‘Di Più’. Secondo la sua versione dei fatti, la liaison d’amore tra i due sarebbe stata decisamente molto importante e quindi è rimasta meravigliata dal fatto che non l’abbia mai nemmeno accennata. E sono anche giunte alcune confessioni super intime. Molte persone sono già rimaste a bocca aperta dinanzi a queste parole e probabilmente Signorini ne parlerà nella prossima puntata. (Continua dopo la foto)





















Tagli ha esordito così: “Ho sempre cercato di starti vicino anche dopo la fine della nostra relazione, quando sei tornato a vivere dalla tua famiglia per stare vicino a tuo padre malato…”. E proprio per questi suoi atteggiamenti lei l’ha sempre apprezzato: “Sei un uomo speciale con un cuore grande”. E successivamente ecco arrivare le confessioni sulla loro vita strettamente intima. A quanto pare sotto le lenzuola Simona le aveva dato un nomignolo particolare. (Continua dopo la foto)























La donna ha infatti rivelato a settimanale: “Nell’intimità ti chiamavo papero per il tuo modo di camminare. Ti amavo perché mi facevi sempre ridere”. E si è chiesta come mai non l’abbia citata: “Perché mi hai dimenticato? Papero mio, perché non mi hai mai nominato? Che cosa nascondono i tuoi silenzi?”. Adesso tutti sono curiosi di sapere se Antonio sarà avvisato di queste dichiarazioni e se eventualmente avrà voglia o meno di replicare a Simona Tagli. (Continua dopo la foto)

A proposito di ex fidanzate, Zequila si è soffermato recentemente sull’ultima: “Purtroppo non era facile la nostra storia d’amore per tanti motivi, tra i quali la lontananza. Lei vive in Sardegna, è una donna bellissima e mi dispiace che sia finita così. Ci siamo lasciati a settembre, perché non condivide molto il mio lavoro. Lei è dentista”. E sulla transgender Eva Robin’s: “Nel 1991 abbiamo avuto un flirt, era davvero una donna bellissima”.

