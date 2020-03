Joe Bastianich sostituito alla finale di Italia’s got talent: il motivo del forfait improvviso

Colpo di scena a Italia’s Got Talent. Non è la prima notizia di uno stravolgimento che ha subìto il programma. Dopo la sostituzione alla guida del programma, che ha visto Enrico Papi prendere il posto di Lodovica Comello, anche il team dei tre giudici ha trovato una novità. La finale si è giocata a porte chiuse, nel vero senso della parola. Il pubblico assente in Teatro ha reso l’atmosfera surreale. E anche Joe Bastianich è mancato all’appello. Il tavolo dei giudici è stato stravolto all’ultimo minuto e questo perchè la minaccia dei contagio per coronavirus tocca, talvolta indirettamente, anche il mondo dello spettacolo.

"Sono tempi difficili", così ha esordito Joe Bastianich, assente nel tavolo dei giudici del programma che ha così terminato l'edizione 2020. Il vincitore è stato televotato da casa e ha intascato il premio di 100mila euro. E Brignano ha sostituito Bastianich, rimasto bloccato a Los Angeles a causa dell'emergenza coronavirus, Enrico Brignano, in qualità di giudice ospite, ha affiancato i veterani Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. I 12 finalisti in gara non hanno potuto vedere in studio lo chef musicista. Ma il nome del vincitore non è mancato e anche questa edizione del talent show ha riscosso successo.





















Andrea Fratellini insieme al pupazzo Zio Tore, che ha sostituito Nonno Felice del 2009, si sono esibiti e si sono aggiudicati il primo posto. Per quanto riguarda il giudice Bastianich, che vive e lavora negli Stati Uniti, l'emergenza Coronavirus lo ha tenuto lontano dal Bel Paese. Non sono mancati, però, i saluti dello chef, che hanno raggiunto lo studio, i colleghi e tutti i finalisti . L'ex giudice di Masterchef ha detto su Instagram: "Sono tempi difficili. Sono bloccato a Los Angeles, ci vediamo alla prossima". I saluti ai colleghi sono arrivati con l'hastag #coronavirus.























A dare la notizia dell'assenza dello chef, anche il comunicato pubblicato dalla trasmissione su Facebook: "A causa della difficile situazione attuale, Joe Bastianich non potrà essere dei nostri questa sera a Roma. Ma i giudici non saranno soli! Ad aiutarli ci sarà Enrico Brignano, guest judge della Finale di #IGT. Ci vediamo stasera alle 21.30 su TV8″. Presente in puntata, invece, l'attore Luca Argentero, che presto diventerà papà e si potrà ritrovare in tv in 'Doc – Nelle tue mani', fiction in onda da giovedì 26 marzo su Rai1. Prima di apprendere la notizia della sua assenza, Joe aveva dedicato alcune considerazioni sul programma. Lo ha fatto su Tv Blog.

"Con Got Talent entro in un altro mondo, quelle delle emozioni. Esco dal mondo tecnico della cucina ed entro in un mondo diverso. Vedrete un giudice meno tecnico e più appoggiato sui sentimenti. Qui ci sono la musica, il ballo, lo spettacolo. Ma la musica mi appartiene sempre e fa sempre parte della mia vita". Lo chef è anche musicista. Infatti ricordiamo che ha deciso di mettersi in gioco ad Amici Celebrities. Joe è un grande appassionato di musica, suona la chitarra e se la cava anche nel canto. Per questo ha accettato di partecipare alla prima edizione Vip del talent di Maria De Filippi. Forse, un'esperienza da non ripetere.

