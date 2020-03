Al Grande Fratello Vip gli animi si scaldano con molta, moltissima facilità. A memoria mai edizione del reality di Canale 5 è stata più scoppiettante di questa in corso. I colpi di scena e soprattutto le liti sembrano essere all’ordine del giorno, ma questa volta le protagoniste di una discussione a dir poco furiosa che si è consumata in giardino non sono Valeria Marini e Antonella Elia. E già questa è una notizia, visti i precedenti.

Tra le due primedonne della Casa è guerra aperta e senza esclusioni di colpi, si è capito. E questa guerra potrebbe durare ancora a lungo dal momento che nessuna delle due showgirl è finita in nomination questa settimana. Ma come detto, a sorpresa, questa volta non sono state Valeria e Antonella a scontrarsi. Protagoniste di una discussione molto accesa due dei nuovi concorrenti del GF Vip: Asia Valente e Sara Soldati.





















Le due sono entrate nella Casa di Cinecittà poche settimane fa insieme a Teresanna Pugliese ed è stata Asia ad attaccare Sara per un gesto che l'ha fatta infuriare e non poco: la modella avrebbe preso un paio di occhiali nella borsa della Valente, mentre quest'ultima dormiva. "Perché hai preso i miei occhiali senza chiedermelo? Erano nella mia borsa, almeno svegliami e ne parliamo. Non mettere le mani nella borsa mentre dormo!", ha esclamato furiosa.















Ma di fronte a quell'accusa Sara non è rimasta in silenzio. E ha ribattuto: "Quando sono arrivata sei tu che me li hai presi. Non sono i tuoi, devo chiederti scusa quando tu li hai presi a me la prima volta?". La Soldati ha sottolineato anche come, nella Casa, nulla è di proprietà degli inquilini e dunque gli occhiali in questione, quindi, non erano di Asia.









Asia ha però ribadito a Sara che quegli occhiali erano nella sua borsa e dunque le avrebbe dovuto chiedere il permesso prima di prenderli. Poi la Soldati si è sfogata con gli altri inquilini: “Avete capito? I suoi occhiali? Lei si è presa tutte le creme del bagno e le ha messo sul comodino, tutti gli occhiali e li ha messi nella sua borsa!”. Insomma, il clima al GF Vip continua ad essere rovente. E come abbiamo appena visto basta davvero poco per far esplodere la miccia.

