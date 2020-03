Nella serata di oggi, sabato 7 marzo, andrà in onda l’ultimo appuntamento con ‘Una storia da cantare’, condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri. La serata sarà dedicata al grande Gianni Morandi. E nelle ultime ore sul programma televisivo è intervenuta Platinette, che ha fornito alcuni suoi pareri nella rubrica ‘I protagonisti della tv visti da Platinette’ pubblicata su ‘DiPiù Tv’. Da parte di Mauro Coruzzi complimenti e qualche piccola critica sui due presentatori.

‘Una storia da cantare’ terminerà dunque dopo aver intrattenuto il pubblico per quattro sabati. Tenendo in considerazione le tre puntate trasmesse lo scorso autunno, in totale sono state sette. Il personaggio televisivo ha esordito così: “C’è tutto quello che serve, se manca qualcosa è quella vera natura di intrattenimento ed un pizzico di sorrisi in più che non guasterebbero. Quasi come se le indicazioni degli autori fossero stringenti e non permettessero di uscire dalla scaletta preparata”. (Continua dopo la foto)





















“Questa però è una sensazione solo personale”, ha aggiunto Platinette. La quale ha ammesso comunque che il programma Rai trasmette molte emozioni: “Fanno uno show in cui la musica emoziona, facendo riscoprire grandi artisti e facendo provare emozioni vere che in altri programmi, purtroppo, mancano. Una storia da cantare ha tutti gli elementi necessari per una narrazione di grande livello”. E nonostante i conduttori siano in gamba, c’è qualcosa che manca. (Continua dopo la foto)























Il cantante e conduttore radiofonico ha continuando dicendo: “Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero sono composti e intrattengono con misura. Usano un sussiego che a volte rischia di farli sentire poco disinvolti”. Dunque, nonostante la professionalità sia indiscussa, secondo Platinette dovrebbero essere più flessibili e garantire ancora più divertimento. Ma nel complesso il suo giudizio è assolutamente positivo, quindi Ruggeri e Guaccero sono promossi. (Continua dopo la foto)

A proposito di Bianca, stamattina ha esordito alle ore 11 con ‘Casa Detto Fatto’, che era stata registrata qualche giorno fa. Per quanto riguarda invece il classico ‘Detto Fatto’ del pomeriggio, la conduttrice sarà presente in diretta dagli studi Rai di Milano lunedì 9 marzo 2020. Per lei un periodo decisamente d’oro da un punto di vista professionale. Vedremo se stasera riuscirà assieme al collega Ruggeri ad ottenere ottimi ascolti con ‘Una storia da cantare’.

