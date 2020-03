Tra i tanti argomenti trattati nell’ultima puntata di Pomeriggio Cinque anche gli interventi di chirurgia estetica. E Fabrizia De André, che era tra gli ospiti, ha annunciato in diretta che la settimana prossima, precisamente venerdì 13 marzo, si sottoporrà ad un’operazione per aumentare il suo seno.

Quindi la conduttrice ha mandato in onda un servizio in cui si vede la nipote del grande cantautore originario di Genova e sorella di Francesca De André recarsi in una clinica e parlare con il medico. Ma qualcuno in studio ha subito manifestato perplessità per la decisione di Fabrizia. Maria Teresa Ruta nel dettaglio, che ha però poi messo in imbarazzo Barbara D’Urso con un gesto d’istinto che avrebbe però dovuto evitare. Per la Ruta la De André non dovrebbe sottoporsi a questo intervento per aumentare il suo décolleté. (Continua dopo la foto)





















“Sto cercando di convincerla a non fare l’intervento – ha detto Maria Teresa Ruta – Guarda, alzati… È bellissima così, è elegante e fine. Ha soltanto allattato suo figlio. Si è svuotato un po’ il décolleté, ma tornerà”. Nel pronunciare queste parole, però, ha preso per mano Fabrizia facendola alzare e posizionare al centro dello studio. In questo modo però è andata contro una delle regole per arginare il problema di contagio da coronavirus, ovvero stare ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro. (Continua dopo la foto)















La ‘gaffe’ di Maria Teresa Ruta a Pomeriggio Cinque non è passata inosservata e Barbara D’Urso, un po’ in imbarazzo, non è potuta non intervenire: “Cerchiamo di essere coerenti con ciò che ci hanno detto di fare – l’ha rimproverata – Ovviamente non dobbiamo demonizzare anche il fatto che una persona si avvicini se no diventa la follia. Cerchiamo però di rispettare il regolamento se è possibile…”.(Continua dopo le foto)











Anche Fabrizia De André era visibilmente imbarazzata per essere stata messa in mezzo. E dopo le parole di Barbara D’Urso, Maria Teresa Ruta si è seduta sulla sua poltrona e chiesto scusa al pubblico e ai presenti in studio. In tutto questo, gesto della Ruta a parte, Fabrizia ha ancora una settimana di tempo per riflettere sul consiglio che le ha dato la conduttrice. Ma è sembrata molto convinta di voler avere un seno tutto nuovo e più grande.

Diletta Leotta, bufera per la foto social: così la conduttrice fa arrabbiare i fan