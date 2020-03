Nella notte Paolo Ciavarro, dopo aver preparato la pizza per i compagni d’avventura del Grande Fratello Vip, si cimenta anche lui nell’arte del disegno insieme a Fernanda che subito accetta di posare per il lui. I due coinquilini allora, recuperando tutto il materiale usato dagli altri concorrenti, si siedono l’uno di fronte all’altra nella veranda per iniziare un ritratto a vicenda.

Da subito Paolo Ciavarro si mostra particolarmente preoccupato per le sue scarse doti artistiche e con voce amareggiata esclama “Non so davvero da dove incominciare, abbiamo la gomma da cancellare?” rovistando nervosamente fra i fogli da disegno. Fernanda invece, mostrandosi molto più sicura del giovane coinquilino, inizia a delineare il volto di Paolo con decisione finché, giunta alla parte del naso esclama “Rimani fermo, questa parte è difficile” mentre il compagno d’avventura aggiunge “Ci vorrebbe del colore, magari aiuta a migliorarlo” e rivolgendosi a Patrick domanda “Cosa ne pensi?”. (Continua a leggere dopo la foto)





















L’ex gieffino allora, dopo aver lasciato stupiti tutti i coinquilini per la sua innata dote di artista, prontamente corre in aiuto di Paolo dicendo “Ci devi lavorare, ma se vuoi far pratica ti spiego bene dopo” e osservando il ritratto di Fernanda esclama “Lei invece vedo che è molto brava, continuate!”. (Continua a leggere dopo la foto)















È evidente che l’attività proposta dal Grande Fratello ha notevolmente rasserenato il clima teso che si era creato nella Casa; ma ci sono ancora alcuni VIP che devono terminare le loro opere e non ci resta che attendere per decretare quale sarà il ritratto più somigliante. In queste ore a svelare qualcosa sul concorrente ci ha pensato il suo ex collega e amico Marcello Sacchetta, che su Instagram ha risposto alle domande dei suoi follower. (Continua a leggere dopo la foto)









Qualcuno gli ha chiesto di rivelare un particolare di Ciavarro junior che in pochi conoscono. “È un grande ballerino!”, ha detto Sacchetta, ballerino e conduttore del daily di Amici. “Scherzi a parte, – continua – nessuna particolarità sconosciuta a voi che io sappia. Sapete perché? Perché Paolino è così come lo vedete al Gf Vip. Non nasconde, non brama, non ha strategie. Spero vinca!”.

Lutto nel mondo dello spettacolo: la conduttrice è stata sconfitta dalla malattia: “Ci ha lasciati per sempre”