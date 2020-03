Ospite fisso delle trasmissioni di Barbara D’Urso, Biagio D’Anelli deve la sua notorietà al Grande Fratello. Aveva 28 anni quando è diventato uno dei concorrenti dell’undicesima edizione del reality show. Non visto di buon occhio dagli altri inquilini perché considerato falso e ambiguo, è finito in nomination ben sette volte, ma alla fine è rimasto nella Casa per settanta giorni. Biagio era fidanzato con un’altra ex protagonista del Grande Fratello, Simona Salvemini che lo lasciò in diretta tv durante una puntata di Pomeriggio 5.

In casa, infatti, Biagio D'Anelli flirtava con altre concorrenti dichiarandosi single. Finito il Grande Fratello, fece scalpore la sua storia con un'altra coinquilina, Giordana Sali, nemica giurata di Guendalina Tavassi. Hanno confessato di essersi messi insieme dopo il reality e per un po' è andato tutto bene, poi le cose tra di loro non sono andate bene.





















Dopo alcuni anni di oblio, Biagio D'Anelli è tornato in televisione come ospite fisso e opinionista delle trasmissioni condotte da Barbara D'Urso, dove spesso tira fuori gossip succosi che diventano veri e propri casi della cronaca rosa. Nel 2019, per esempio, fu proprio Biagio D'Anelli a parlare del tradimenti di Giorgio Tambellini alla fidanzata Francesca De André. In questi anni Biagio D'Anelli ha fatto l'organizzatore di eventi e il talent scout. In un'intervista rilasciata al settimanale Top aveva spiegato la sua nuova occupazione.















"Le richieste sono molteplici – spiega Biagio alla rivista -: c'è chi mi chiede come si fa a diventare tronista, chi sogna di partecipare a un reality e chi, invece, ha una band e vorrebbe farsi largo nel mondo della musica. Le ragazze spesso sognano di fare le modelle o le showgirl". "Devono mettere tutta la loro determinazione in ciò in cui credono. Se vuoi diventare un cantante, devi seguire i miei consigli e frequentare la scuola adatta". Biagio D'Anelli è noto anche per i numerosi flirt e fidanzamenti con personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo.









Tra queste, oltre a Simona Salvemini, spiccano Guendalina Tavassi, anche lei ex concorrente del Grande Fratello, Giordana Sali, Jessica Mazzoli, ex fidanzata di Morgan, ed Emanuela Tittocchia, ex compagna dell’attore Fabio Testi. A fine 2019, durante un’ospitata a Pomeriggio Cinque, ha dichiarato di avere una relazione con una ragazza di nome Silvana. Biagio D’Anelli è nato il 9 febbraio del 1983 a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, e cresce a Rodi Gargano. È alto 1.83 metri e pesa circa 82 chili.

