Amici, eliminata a sorpresa una delle favorite. Lacrime e l’abbraccio a Maria De Filippi: “Grazie di tutto”

Il serale di Amici è andato in onda come da programma venerdì 6 marzo. Dopo una prima voce sulla possibilità di spostare o addirittura cancellare la puntata a causa dell’emergenza coronavirus che l’Italia sta attraversando, il talent show condotto da Maria De Filippi è andato in onda senza pubblico.

Grandi sorprese nel serale. I giurati della commissione esterna sono sempre Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, poi c'è la commissione interna dei professori, il Var (la giuria tecnica) formata da Beppe Vessicchio e Luciano Cannito e il televoto. Tutti determinano chi va avanti nella gara. Gli ospiti della puntata sono Al Bano e Romina, Mahmood, Fabrizio Moro. Mentre questa volta il monologo di sensibilizzazione è arrivato dall'ex nuotatore Filippo Magnini.





















La puntata si è, inoltre, aperta con una pesante punizione chiesta dal maestro di ballo Timor nei confronti del ballerino Nicolai che, durante la settimana, si è presentato spesso in ritardo a lezione: il ballerino è, infatti, andato a rischio eliminazione e non si è esibito per tutta la sera.















Nicolai e Javier hanno saltato la lezione di ballo del mattino preferendo restare a dormire. Atteggiamento questo che ha costretto Timor Steffen a chiedere un provvedimento per entrambi anche se in misura diversa.









La prima puntata, trasmessa sulla rete Mediaset venerdì 28 febbraio, aveva visto una doppia eliminazione di Martina e Francesco, mentre ieri sera ad abbandonare il programma è stata ballerina più giovane di quest'anno: Talisa Ravagnani. La giovane è scoppiata a piangere e ha ringraziato Maria De Filippi per la grande opportunità.

