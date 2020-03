Il serale di Amici è andato in onda come da programma venerdì 6 marzo. Dopo una prima voce sulla possibilità di spostare o addirittura cancellare la puntata a causa dell’emergenza coronavirus che l’Italia sta attraversando, il talent show condotto da Maria De Filippi è andato in onda senza pubblico.

Grandi sorprese nel serale. I giurati della commissione esterna sono sempre Gabry Ponte, Loredana Bertè, Vanessa Incontrada, poi c’è la commissione interna dei professori, il Var (la giuria tecnica) formata da Beppe Vessicchio e Luciano Cannito e il televoto. Tutti determinano chi va avanti nella gara. Gli ospiti della puntata sono Al Bano e Romina, Mahmood, Fabrizio Moro. Mentre questa volta il monologo di sensibilizzazione è arrivato dall’ex nuotatore Filippo Magnini. (Continua a leggere dopo la foto)























In un’atmosfera surreale con lo studio senza pubblico, la puntata si è aperta con lo scontro tra il maestro di ballo e due suoi allievi Nicolai e Javier. Particolarmente duro il confronto con Nicolai. Nicolai e Javier hanno saltato la lezione di ballo del mattino preferendo restare a dormire. Atteggiamento questo che ha costretto Timor Steffen a chiedere un provvedimento per entrambi anche se in misura diversa. (Continua a leggere dopo la foto)

















“Invece che restare a dormire, uno dovrebbe andare dal maestro e dire che non puoi ballare, non credo che ci sarebbero problemi”, ha detto il professore a Javier, che ha accettato la punizione. Più piccata la reazione di Nicolai: «Non mi sembra giusto. Non capisco Javier ha insultato pure la scuola tempo fa e io devo essere punito così», ha detto il ballerino ricordando la scena in cui il compagno di classe ha denigrato la scuola, i professori e gli alunni che hanno partecipato alle passate edizioni.

Così si accende lo scontro con Timor che ribatte: «Sei troppo arrogante, credi di essere chissà chi!». Nicola non arretra di un passo: «Io devo difendermi da persone come lei, una cattiva persona se fa così». (Continua a leggere dopo la foto)











La censura sul pacco di Nicolai mi ha ucciso #Amici19 pic.twitter.com/BuOXlyoBsV — (@cocochaaneI) March 3, 2020

Durante la puntata Maria De Filippi ha mandato in onda il video del ritardo di Nicolai, ripreso in intimo appena sveglio, ma la produzione ha dovuto censurare le sue parti intime. Come riporta il sito BitchyF “sui social erano quasi tutti convinti che la causa fosse la “felicità mattutina” del ragazzo. La realtà è un’altra, b!tches Nicolai si è dato semplicemente una grattata”. Il gesto del ballerino non poteva andare in onda in prima serata, così la produzione del talent ha dovuto censurare.

