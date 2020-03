Al Grande Fratello Vip Antonella Elia e Antonio Zequila sono determinati a realizzare lo scherzo a Valeria Marini. Nonostante le ultime liti nella casa i due hanno deciso di mettere delle zucchine nel letto della showgirl, e malgrado le raccomandazioni di Patrick che dall’oblo continua a ribadire “Non si toccano i letti, poi scoppia la guerra”, i due due riescono a coinvolgere anche Sossio Aruta.

“Che state facendo?”, domanda Valeria Marini sospettosa mentre si prepara per la notte ma i due riescono a dissimulare le loro intenzioni e di soppiatto si introducono nella stanza da letto dove dorme la showgirl di origine sarda per nasconderle qualcosa nel letto. (Continua a leggere dopo la foto)





















Patrick non è l’unico a non apprezzare lo scherzo, anche Paolo Ciavarro, che in questi giorni sente la mancanza di CLizia Incorvaia, la gieffina esplusa dopo aver pronunciato delle parole terribili durante una lite con Andrea Denver, si aggira nervoso per la Casa prima di fermarsi in veranda per commentare con Teresanna “Non vuole far pace ma poi si diverte a fare queste cose” dice l’ex tronista riferendosi ad Antonella. (Continua a leggere dopo la foto)















“Anche Zequila e Sossio” ribatte Paolo che non manca di far notare anche all’attore il suo dissenso Paolo “pure tu Antonio!” dice invitandolo a non fomentare lo scontro tra Antonella e Valeria. L’attore prova a minimizzare “è un gioco simpatico” ma Paolo sembra scettico. “Allora vuole litigare” ribadisce il giovane riferendosi all’atteggiamento di Antonella, i suoi scontri con Valeria hanno spesso coinvolto anche il resto degli inquilini e Paolo vorrebbe evitare di creare nuovamente un clima teso. (Continua a leggere dopo la foto)









“Li vado a togliere” conclude infine Antonio Zequila che non voleva creare pretesti per un nuovo scontro tra Antonella Elia e Valeria Marini, ma gli equilibri in Casa sembrano sempre più fragili e una nuova lite è certamente dietro l’angolo.

