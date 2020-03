Puntata di ‘Pomeriggio 5’ particolare quella di oggi, venerdì 6 marzo, andata in onda su Canale 5. Tra gli ospiti di Barbara D’Urso c’è stata Fabrizia De Andrè, la sorella di Francesca. Davanti a milioni di telespettatori da casa ha annunciato che la settimana prossima, precisamente venerdì 13 marzo, si sottoporrà ad un’operazione per aumentare il suo seno. Dunque, effettuerà un intervento di chirurgia estetica per raggiungere il suo obiettivo. Ed è stato trasmesso un filmato emblematico.

Si è potuto vedere un servizio in cui si vede la nipote del grande cantautore originario di Genova recarsi all’interno di una clinica e mostrare la sua prima al medico. E nonostante gli inviti di Maria Teresa Ruta, la donna non ha cambiato idea e dunque entrerà in sala operatoria per portare a termine l’operazione. Anche sua sorella Francesca in passato ha deciso di ingrandire il suo décolleté. E proprio con lei ultimamente ha fatto i conti con un litigio. (Continua dopo la foto)





















La Ruta, che tra l’altro è stata rimproverata dalla padrona di casa perché aveva preso per mano la 33enne non rispettando le raccomandazioni governative in merito al coronavirus, si è rivolta verso di lei e le ha detto: “Sei elegante e bellissima così”. Ma la De Andrè ha confessato che vuole sentirsi ancora meglio con se stessa, visto che dopo la sua gravidanza ed il successivo allattamento il suo seno si è decisamente svuotato. E sono arrivate altre repliche. (Continua dopo la foto)























Maria Teresa Ruta ha aggiunto: “Anche io ho allattato i miei figli, ma poi il seno torna”. E Guendalina Tavassi, intervenuta in collegamento, ha affermato: “Io ho allattato otto anni, avevo una quarta in partenza ma ho ritoccato il seno perché si era svuotato anche a me”. Vedremo dunque se Fabrizia entro una settimana potrà ancora pensarci su, ma la decisione al momento sembra essere stata presa: la prossima settimana avrà un seno tutto nuovo e più grande. (Continua dopo la foto)

A proposito del litigio con la sorella Francesca, ecco cosa aveva dichiarato Fabrizia: “Dopo quello che mi sono sentita dire da lei non faccio più appelli. Ho una dignità, quindi preferisco evitare di continuare a cercarla. Per come sono stata trattata negli studi di Domenica Live non le chiederei di prenderci un caffè neanche per farle vedere Riccardo. Ha voluto infangarmi in tv, oltrepassando ogni limite. Francamente non mi aspettavo un trattamento del genere”.

